El Gobierno ahora incluye a los estatales en el aumento salarial por decreto y baja el monto a $4.000

En el último borrador de la medida que firmaría Alberto Fernández habla de una suba de entre 4.000 y 5.000 pesos para empleados de todo el país

Este viernes se daría a conocer finalmente el aumento salarial por decreto que determinará el gobierno nacional.

Esta suba será para todos los empleados privados y alcanzará también a los estatales nacionales.​



El Presidente hará uso del "superpoder" que le otorgó el artículo 54 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva -conocida como Emergencia Económica- que lo habilita a ordenar que el sector privado otorgue aumentos mínimos.



La ley lo autoriza a disponer "incrementos salariales mínimos", que quedan incorporados a los salarios y no son bonos por única vez, como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, tras las elecciones primarias de agosto.



En paralelo, al tratarse de adelantos, son a cuenta de futuras paritarias, es decir las negociaciones que se llevarán adelante durante el 2020, especificaron a Clarín en Casa Rosada. Hubo, de todos modos, sectores que advirtieron que no pueden garantizar la continuidad de los aumentos.



El otro factor que complicó las conversaciones fue el monto. El Gobierno se sentó a la mesa con un objetivo: garantizar un aumento salarial que "lo paguen en todo el país y todas las actividades productivas". Entendieron que no tenía sentido establecer un mínimo muy alto que luego no pueda ser afrontados por distintos sectores.



En el último borrador, al filo de la medianoche, se analizaba fijar el "piso" en 4.000 o 5.000 pesos. Según Clarín, esto se debe a que, al hacerse extensivo el aumento a los estatales, también apareció el cálculo sobre las cuentas del Gobierno nacional y los márgenes para dar aumentos.



Gobernadores e intendentes que si se masifica el "aumento" entre los privados y lo paga Nación, generará una demanda a nivel provincias y municipios.



En línea con Claudio Moroni y con el staff de Economía, en particular el ministro Martín Guzmán y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, maniobró entre los acuerdos sobre los que que avanzó el ministro de Trabajo, y el costo fiscal de un aumento estatal.



"Tenemos que hacer un esfuerzo: el objetivo es recomponer el bolsillo de los trabajadores pero, además, tenemos que cuidarlo", dijo Cafiero (en foto). Para recuperar poder de compra, los aumentos; para que esas sumas no se licuen de inmediato con la inflación, siguió junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, el diseño minucioso del plan de Precios Cuidados que presentará la semana próxima.



Será para todos los trabajadores del sector privado, en todo el pais y en todas las actividades. Quedará incorporado a los salarios y será a cuenta de las futuras paritarias. Fue un tema dificil en la discusión porque algunos sectores pidieron que sea por única vez o en cuotas.



"El aumento es a cuenta de paritarias. El Estado fijará un mínimo y a partir de ahí, cada gremio podría acordar aumentos mayores que serán anticipos de futuros acuerdos", explicaron a Clarín en Casa Rosada.



Alcanzará, con una suma fija, a los casi 200.000 empleados estatales nacionales, además de las fuerzas de seguridad y armadas. No está claro que ocurrirá con estatales provinciales y con trabajadores municipales.