Soros: "Zuckerberg debería ser removido del control de Facebook"

Para el inversor, tanto el fundador como la directora de operaciones, Sheryl Sandberg, deben abandonar la red social y responsabilizarse por el contenido

En un artículo publicado por el New York Times, el "oráculo de Wall Street" y director de Soros Fund Management LLC, George Soros, relató cómo al ser consultado por el papel que el fundador de la red social Facebook, Mark ZUckerberg, había tenido en las elecciones en las que trinfó Donald Trump, le reprochó el haberse movido por interés económico.

"En una cena en Davos, Suiza, me preguntaron si pensaba que Facebook se estaba comportando de manera más responsable hoy que durante las elecciones presidenciales de 2016. 'No, en absoluto', respondí. 'Facebook ayudó a Trump a ser elegido y me temo que hará lo mismo en 2020'", escribió.

Soros explicó que existe una ley de larga data, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las plataformas de redes sociales de la responsabilidad legal por difamación y reclamos similares. Facebook puede publicar declaraciones deliberadamente engañosas o falsas de candidatos para cargos públicos y otros, y no se responsabiliza por ellas.



Para el reconocido inversor, parece haber "una operación informal de asistencia mutua o un acuerdo en desarrollo entre Trump y Facebook" en el que Facebook ayudará al presidente Trump a ser reelegido y el Sr. Trump, a su vez, defenderá a Facebook de los ataques de reguladores y medios de comunicación.



"Esto es simplemente incorrecto", dijo al respecto un portavoz de Facebook.



Soros cree que el Sr. Trump y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se dan cuenta de que sus intereses están alineados: los del presidente en ganar elecciones, el Sr. Zuckerberg en ganar dinero.



Según el director de Soros Fund Management LLC, Zuckerberg "debería dejar de confundir los hechos afirmando con religiosa devoción que está a favor de una reglamentación del gobierno" norteamericano sobre las "Big Tech".

"Facebook no necesita esperar para una normativa gubernamental que les impida aceptar toda publicidad política en 2020 hasta el término de las elecciones del 4 de noviembre" en Estados Unidos, agrega, "si hay una duda sobre el hecho de que una publicidad es política, debería mantenerse cauto y negarse a publicarla. Pero es improbable que Facebook siga este procedimiento".

"Por lo tanto repito mi propuesta: Zuckerberg y Sheryl Sandberg deberían ser removidos del control de Facebook. Es obvio que yo apoyo una reglamentación del gobierno sobre las plataformas online", dijo sobre el fundador y la directora operativa de la red social.

Soros relató que en 2016, Facebook ayudó a optimizar la campaña de Trump. Brad Parscale, director digital de la campaña de 2016 de Trump y ahora su gerente de campaña para 2020, dijo que Facebook ayudó a Trump y le dio la ventaja. Esto parece haber marcado el comienzo de una relación especial.



Más recientemente, el contacto directo entre los dos hombres ha planteado serias dudas. Zuckerberg se reunió con Trump en la Oficina Oval el 19 de septiembre de 2019. "No sabemos lo que se dijo. Pero de una entrevista al margen del Foro Económico Mundial el 22 de enero, sabemos lo que dijo Trump sobre la reunión: Zuckerberg 'me dijo que soy el número 1 en el mundo para Facebook'".

Al parecer, Trump no tuvo problemas con la decisión de Facebook de no verificar los anuncios políticos . "Prefiero que haga lo que sea que vaya a hacer", dijo Trump sobre Zuckerberg. "Ha hecho un gran trabajo, cuando lo piensas", añadió.



Soros considera que la decisión de Facebook de no requerir la verificación de hechos para la publicidad de los candidatos políticos en 2020 ha abierto la puerta a declaraciones falsas, manipuladas, extremas e incendiarias. Dicho contenido es recompensado con una ubicación y promoción privilegiadas si cumple con los estándares algorítmicos diseñados por Facebook para popularidad y compromiso.



Además, opinó que el diseño de Facebook tiende a ocultar las fuentes de contenido falso, y no castiga adecuadamente a quienes difunden información falsa. La compañía tampoco advierte de manera efectiva a quienes están expuestos a mentiras.



"Expresé mi temor de que con la ayuda de Facebook, el Sr. Trump gane las elecciones de 2020. La reciente contratación de una figura de derecha para ayudar a administrar sus noticias ha reforzado esos temores. En mis comentarios en Davos, también señalé que Facebook se ha usado para causar daños mayores en otros países. En Myanmar, por ejemplo, el personal militar usó Facebook para ayudar a incitar al público contra los rohingya, que fueron blanco de un asalto militar de increíble crueldad, incluido el asesinato, la violación y la quema de aldeas enteras: alrededor de 700,000 rohingya huyeron a Bangladesh. La Corte Internacional de Justicia de La Haya está deliberando actualmente si estas atrocidades califican como genocidio", contó el famoso inversor de origen húngaro.



En el último año, Facebook introdujo nuevas características en su aplicación móvil que en realidad intensifican el fuego de los ataques políticos incendiarios, haciéndolos más fáciles y rápidos de propagar. "Bueno para Facebook, malo para la democracia", declaró Soros.



Para Soros, el enfoque responsable es evidente: Facebook es un editor, no solo un moderador neutral o "plataforma". Y es por eso que, según argumenta Soros, debe hacerse responsable del contenido que aparece en su sitio.



"Hablando en una fiesta en Davos el 22 de enero, la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, repitió el gastado cliché de Silicon Valley de que Facebook está tratando de hacer del mundo un lugar mejor. Pero Facebook debe ser juzgado por lo que hace, no por lo que dice", prosiguió. Y por último resumió: "Repito y reafirmo mi acusación contra Facebook bajo el liderazgo del Sr. Zuckerberg y la Sra. Sandberg. Siguen solo un principio rector: maximizar las ganancias independientemente de las consecuencias. De una forma u otra, no se les debe dejar el control de Facebook".