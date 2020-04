Para el autor de "Padre rico, padre pobre", el bitcoin "está fuera del sistema"

El millonario autor de "Padre Rico, Padre Pobre", Robert Kiyosaki, considera que el Bitcoin (BTC) puede ser un escape a la situación económica mundial, en la medida en que está "fuera del sistema".

En una entrevista con el cofundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, dijo: "La razón por la que apruebo Bitcoin es por una razón: no eres parte del sistema. Es una separación del gobierno y mi dinero", agregó entre risas, citando el sentimiento que Pompliano ha expresado muchas veces.

Kiyosaki hizo referencia a las luchas económicas actuales de Estados Unidos junto con soluciones gubernamentales, como los rescates: "La FED no es un banco, es un cartel propiedad de las personas más ricas del planeta, que nunca veremos", dijo. "Los tipos que poseen la Reserva Federal controlan el mundo", agregó.

