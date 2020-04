La mitad de los comercios del país están paralizados y menos de un cuarto pagará 100% de los sueldos de abril

De continuar las restricciones actuales, el 56,9% aseguró que sufrirá "importantes pérdidas", y un 13,4% advirtió que deberá cerrar sus puertas

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) informó que el 52% de los comercios del país están sin operaciones, en el marco del aislamiento social y obligatorio que obligó a bajar las persianas en la mayoría de las tiendas.

En esa circunstancia, si bien la mayoría pudo pagar íntegramente los sueldos del personal por el mes de marzo -la cuarentena fue decretada por el gobierno nacional el día 20 de ese mes- menos de un cuarto de las empresas del sector podrían volver a hacer lo propio por el mes de abril, que transcurre sin la posibilidad de generar ingresos en la mayoría de los casos.

El último relevamiento de la mencionada entidad tuvo lugar entre entre el 14 y el 20 de abril. Participaron empresas de diversos tamaños: hasta 9 empleados (65,9%); entre 10 y 49 empleados (24,6%); entre 50 y 200 empleados (6,5%); y empresas con más de 200 empleados (2,9%).

En ese marco, la CAC pudo comprobar que el 52,9% de los consultados se encontraba sin operaciones, en el marco de las medidas de aislamiento. Solo el 8% está totalmente operativo, y el 39,1% solo de manera parcial.

La mayor preocupación del sector tiene que ver con el aspecto salarial. Por los haberes de marzo, el 57,2% los abonó completamente y en tiempo y forma. Ya entonces, un 28,6% pudo hacerlo solo parcialmente y el 14,1% está en falta de pago.

Al llegar el turno de los sueldos de abril, el 24,6% de los comercios consultados dijo que volverá a pagar el 100%; 39,1% estima que depositará solo una parte y el restante 36,2% declaró que no se podrán pagar por completo.

Con relación al pago de servicios (luz, gas, agua) el 25,4% adujo que no los ha podido pagar (solo 44,2% lo hizo íntegramente), pero con los impuestos la morosidad es más alta: 42,4% (y 20,7% hicieron el pago total).

Para paliar esta situación, el 70,7% de los comercios no está utilizando ningún tipo de asistencia estatal. De los que lo hacen, la mayoría se refieren a la prórroga o reducción de aportes patronales. Un 22,5% accedió a ese beneficio.

Pero apenas el 21,7% afirmó que pudo acceder a la línea de créditos bancaria con tasas del 24%: entre los que no pudieron, los argumentos fueron que algunos bancos cobra un interés superior, que la empresa no alcanza la calificación crediticia o garantía o que directamente, no se pudo comunicar con su entidad financiera.

De continuar las restricciones actuales, el 56,9% aseguró que sufrirá "importantes pérdidas", y un 13,4% advirtió que deberá cerrar sus puertas.