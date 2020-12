Sectores ganadores y perdedores con la llegada de la generación "centennial"

Son la primera generación nacida en un mundo 100% digital, y traerán fuertes cambios a los hábitos de consumo y de trabajo en todo el planeta

La primera generación nacida en un mundo 100% digital se presenta como la mayor fuerza disruptiva para las economías, los mercados y los sistemas sociales tras la pandemia.

La generación Z o "centennials" son quienes nacieron entre 1996 y 2012 y, según el último estudio publicado por Bank Of America (BofA), más de la mitad no bebe, no conduce y es inmune a la publicidad y televisión tradicional.

Ellos serán los encargados de cambiar el equilibrio del poder económico global a través de sus pantallas, justo ahora que salen a un mundo laboral distinto y golpeado por una pandemia.

Todo indica que acelerarán tendencias en industrias como la de la comunicación y el entretenimiento, pero no todos los sectores se beneficiarán con la llegada al mundo laboral y del consumo de esta generación.

"A nivel de consumo, hoy en día, tiene más en común una adolescente española con otra japonesa, que con su tía o su abuela", sugierió a Retina (El País) Marta Espuny Contreras, socióloga y analista digital de Agencia Comma.

El estudio de BofA, con 15.000 centennials encuestados revela el impacto que estos tienen y tendrán en todo tipo de industrias, desde la tecnológica hasta la deportiva.

Adiós TV, automóvil y publicidad tradicional

Los centennial no suelen mirar TV programada y más de la mitad no quiere tener un auto

Un 45% de los Z está conectado a la red casi de forma constante frente a un 25% de los adolescentes de hace 3 años.

Por eso, BofA considera que son "un peligro para las cadenas de televisión tradicionales". Con el streaming de videos y música como la principal fuente de entretenimiento de esta generación, menos de un 25% reconoce ver la televisión programada y solo un 10% ve deportes tradicionales.

Sus antecesores, los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) consumen TV tradicional en al menos un 45%.

Por otra parte, la generación Z utiliza principalmente las redes sociales para consumir noticias, no la televisión, y cambiaron la radio por el podcast.

Otro sector perjudicado es el de las agencias de publicidad, que se verán obligadas a adaptarse. "Esto plantea un desafío para las agencias creativas tradicionales, aunque es evidente que surgirán oportunidades para aquellas que superen con éxito la transición", sugiere el estudio.

Para el investigador y psicólogo Celestino González Fernández, la caída de la publicidad tradicional tiene dos responsables: youtubers e influencers. "Los gurús y creadores de tendencias están en la red y dan referencias sobre sus gustos y preferencias que aprovechan las industrias para llegar a la generación Z", explicó González a El País.

Así, los centennials prestan más atención a lo que utiliza y comercia un influencer que a lo que vende una empresa a través de un anuncio televisivo, una publicación en redes sociales o un cartel en la vía pública.

La industria automovilística también deberá reinventarse. De los que ya tienen edad para conducir, el 50% no lo hace y no piensa hacerlo. Haim Israel, responsable global de análisis e inversiones temáticas de BofA, explicó a Retina que factores como el cambio climático y el costo de aprender a conducir y mantener un coche desmotivan a los centennials.

"Esta industria tiene que reinventarse y centrarse, por ejemplo, en vehículos más económicos y ecológicos o en fórmulas de alquileres de vehículo más que de compra. Venderá más la practicidad que el lujo", coincidió González.

Videojuegos y comercio electrónico

Más de la mitad de los centennials juega videojuegos o participa de eSports. Solo 10% ve deportes tradicionales

Como contraparte, el comercio electrónico se benefició de los cambios de hábitos que trae aparejada esta generación. "La distribución de los productos que se venden en la red es una de las grandes ganadoras con esta generación. No podemos olvidar que la pandemia ya ha impulsado las industrias de quedarse en casa y el comercio electrónico es uno de sus motores", explicó Israel.

"Las empresas como Google, Amazon, Uber o AirBnb encuentran su éxito en sus plataformas, que se muestran como espacios de mediación entre servicios y clientes, en lugar de ser las típicas empresas contratistas de personal", añadió Contreras.

La música y los videojuegos también ganan. Según BofA, el 94% de los centennials encuestados señala que "la música es muy importante" y la mitad de ellos cuenta con un servicio de streaming de música y podcasts en sus móviles, como Spotify, Deezer o Apple Music.

El 50% de los encuestados también juega videojuegos al menos 3 horas a la semana y que consume y participa en deportes electrónicos; más conocidos como eSports.

No obstante, apenas un 10% de ellos reconoce ver por televisión o streaming deportes tradicionales como fútbol, baloncesto o tenis.

Así, los servicios de telecomunicaciones —por la mayor utilización de las redes—, los nuevos modelos de medios y entretenimiento —streaming e Internet—, las grandes plataformas tecnológicas—mega empresas como las GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple)—, los bienes de consumo doméstico y cuidado personal, las empresas de mensajería y entrega de productos y alimentos a domicilio, los servicios de pago y las compañías de hardware tecnológico, son, por ahora, las ganadoras en la era centennial.