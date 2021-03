Cuándo es Semana Santa en la Argentina en 2021: te contamos qué días cae y cómo podés aprovechar el feriado

Si estás esperando el próximo fin de semana XXL tenés que estar informado acerca de cuándo es Semana Santa en la Argentina este año

Los argentinos ya están con ansias de saber cuándo es Semana Santa para planear alguna escapada o actividades para el fin de semana XXL.

Desde el feriado de Carnaval en febrero último que los argentinos no disfrutan de un fin de semana de cuatro días y siendo el próximo el último que probablemente incluya un clima veraniego, están a la expectativa de poder planear sus calendarios para disfrutar del tiempo libre.

En la siguiente nota te contamos cuándo es Semana Santa y qué vas a necesitar para planificar tu feriado largo.

Cuándo es Semana Santa y Pascuas en Argentina 2021

Para los ansiosos por saber cuándo es Semana Santa y cuándo podrán disfrutar de su próximo descanso, la buena noticia es que no tendrán que esperar demasiado.

El fin de semana largo de Pascuas será en los primeros días de abril e incluirá el primer fin de semana de ese mes.

¿Cuándo es Semana Santa entonces?: entre el jueves 1 y domingo 4 de abril.

Serán unas Pascuas muy particulares para las familias si tomamos en cuenta que las de 2020 fueron ya dentro del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la cuarentena del coronavirus. Esto significó que la Semana Santa del año pasado fue la primera celebración tradicional para la cual las familias no pudieron reunirse ni se pudo viajar, debido a los controles policiales que el gobierno nacional dispuso en los accesos y en las rutas.

Se espera que este año sea diferente y por eso hay tantas personas ansiosas por saber cuándo es Semana Santa y qué se podrá hacer dentro de los protocolos de prevención del COVID-19.

¿Cuándo es Semana Santa para la religión cristiana?

Cuándo es Semana Santa y cómo se calcula la fecha en cada año

No hay una fecha fija todos los años para saber cuándo es Semana Santa.

Es una de las celebraciones más importantes en el calendario religioso cristiano y cada año se calcula cuándo es Semana Santa y Pascuas de acuerdo a la siguiente regla: el Domingo de Resurrección (Pascua), siempre debe ser el domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de marzo.

Por este motivo la fecha de las Pascuas oscila cada año entre el 22 de marzo y el 25 de abril, y así es que se determina cuándo es Semana Santa.

Es por eso también que en cada noche de Semana Santa hay luna llena.

Qué semana cae Semana Santa 2021

Cuándo es Semana Santa según el calendario oficial de feriados 2021

A los propósitos del calendario nacional de feriados, la la celebración de Semana Santa no es una semana completa sino cuatro días, que en 2021 caen entre el 1 y el 4 de abril.

Sin embargo, vale la pena recordar que la semana que se "acorta" por los feriados es la última del mes de marzo de 2021, que incluye un jueves como día no laborable y un feriado inamovible, el día viernes.

Eso implica que muchos trabajadores terminarán el mes con una semana corta de solo tres días laborales, antecedente de un excelente feriado de cuatro días.

Pero en el culto religioso cristiano la Semana Santa comienza el domingo anterior, que este año es el domingo 28 de marzo, conocido como el domingo de Ramos. Y termina el domingo de la resurrección de Jesús de Nazaret (4 de abril de 2021).

El Domingo de Ramos es aquel en el que los cristianos recuerdan la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén y cómo las personas ponían ramos y palmas de olivo a su paso para que el burro que lo transportaba pasara por encima de ellas. Se lo conoce de esta manera en la liturgia.

Así que este año, la Semana Santa cae entre el 28 de marzo y el 4 de abril.

Qué días toca Semana Santa

Como dijimos antes, Semana Santa es una celebración de la religión católica que dura cuatro días, en los cuales se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

¿Cuándo es Semana Santa?: en 2021 esos cuatro días son los siguientes:

Jueves 1 de abril (Jueves Santo)

Viernes 2 de abril (Viernes Santo)

Sábado 3 de abril

Domingo 4 de abril

Esto quiere decir que quienes no tengan que trabajar ese fin de semana para celebrar la reunión religiosa, gozarán de un fin de semana largo de cuatro días seguidos.

Cuándo es Semana Santa y qué significa cada uno de sus días

La Semana Santa Cristiana se extenderá entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 2021.

Cada uno de esos cuatro días que figuran en el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación tiene un significado especial en la liturgia religiosa del cristianismo que tenés que conocer más allá de cuando es Semana Santa.

Cuándo es Semana Santa: el Jueves Santo Jesús celebró la última cena con los apóstoles

Jueves Santo

El primero es el Jueves Santo, que este año es el 1 de abril. En esta fecha, según indica la liturgia, ya en Jerusalén Jesús celebró la última cena con sus 12 apóstoles.

Una vez que le dijo a Judas Iscariote que él sería quien lo traicionaría y éste se retiró para ir a entregarlo a las autoridades, Jesús también realizó el Jueves Santo el lavado de pies de sus discípulos como acto de humildad para demostrarles que tenían que vivir su vida como un servicio siempre a favor de los demás y de los más desprotegidos.

Por esa razón el Jueves Santo se rememora la Institución de la Eucaristía en la celebración de los Santos Oficios.

A partir de ese momento comienza el periodo conocido como la Pasión de Cristo, algo que tenés que tener muy claro si querés saber cuándo es Semana Santa para los cristianos.

Después de la Última Cena, Jesús se dirigió al Huerto de los Olivos (Getsemaní), donde acostumbraba reunirse con sus discípulos a orar. Y allí lloró desconsoladamente mientras ellos no podían mantenerse despiertos para acompañarlo.

Allí fue también Judas junto con los que querían detener a Jesús y lo traicionó dándole un beso, según se describe en la Biblia cristiana.

Viernes Santo

El Viernes Santo es el día que incluye la prisión e interrogatorio de Jesús a manos de Poncio Pilatos. Cuando este gobernante se lavó las manos de la suerte del Mesías cristiano, los guardias lo humillaron con azotes y le pusieron una corona de espinas.

Cuándo es Semana Santa: cada Viernes Santo se recuerda la Pasión de Cristo

Fue luego condenado por el cargo de sedición, pues consideraron que se había declarado rey de los judíos, lo trasladaron hasta un campo llamado Gólgota y lo crucificaron junto a dos ladrones. A las tres de la tarde del viernes, Jesús falleció en la cruz.

Por la noche del viernes un rico judío seguidor de Cristo, llamado José de Arimatea, solicitó su cuerpo y lo depositó envuelto en una sábana, en un sepulcro de su propiedad, cuya entrada fue cubierta con una piedra.

Sábado Santo

El Sábado Santo se conmemora la Soledad de María, que después de sepultar el cuerpo muerto de Cristo, queda en soledad recordando los tormentos padecidos por su hijo. Y por la noche tiene lugar la Vigilia de Pascuas.

Domingo de Pascua

El último domingo de la Semana Santa se conoce como el Día de Pascua, en el cual los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús de los muertos, al tercer día después de haber sido crucificado.

Se dice que las mujeres que seguían a Jesús fueron a ver el lugar donde estaba sepultado el cuerpo y encontraron corrida la piedra. Allí un ángel les dijo que quien buscaban no se encontraba y que había resucitado.

Las mujeres fueron a avisar a los apóstoles, quienes no les creyeron hasta que Jesús mismo se apareció entre ellos en el lugar en donde estaban reunidos.

Estos son los hechos que los cristianos celebran cada Pascua y lo que tenés que recordar para tener en claro cuándo es Semana Santa.

Qué fecha es Jueves y Viernes Santo

¿Cuándo es Semana Santa? Todo inicia el Jueves Santo, que es el 1 de abril y es un día no laborable, no un feriado. Esto significa que el empleador es el que decide si se trabaja o no la jornada completa.

El Viernes Santo será el 2 de abril, que además de ser parte de la mencionada celebración religiosa cristiana, a nivel nacional es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este si es un feriado inamovible.

El fin de semana se completa con el sábado 3 y el domingo 4 de abril, que son también parte de cuándo es Semana Santa y, según el calendario nacional de feriados del Ministerio del Interior, para quienes trabajan en esas fechas será un día no laborable.

Entre todos esos días conforman un fin de semana XL de cuatro jornadas consecutivas para disfrutar del descanso.

¿Cuándo es Semana Santa y cómo se pagan cada uno de los días?

Cuándo es Semana Santa: ¿cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Más allá de que, con el tiempo, los días no laborables fueron tomando más protagonismo, hay diferencias entre esas jornadas y los feriados. Y esas diferencias son muy importantes cada año respecto de cuándo es Semana Santa porque definen cuánto dinero perciben por su trabajo quienes les toca laborar en esas fechas.

El Congreso, al aprobar la ley 27.399 del 2017, otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de fijar por cada año hasta "tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con días lunes o viernes". A fines de 2017, apareció el decreto 923 por el que el Ejecutivo definió, en base a esa nueva ley, tres "días no laborables".

Feriados puente

En base a estas normativas, para 2021 la administración del gobierno de Alberto Fernández definió que serán feriados puente por fines turísticos las siguientes fechas:

24 de mayo

8 de octubre

22 de noviembre

Cada uno de esos días fue definido de manera de crear fines de semana extra largos, de al menos cuatro días, para permitir "mini vacaciones" o escapadas que potenciaran el consumo y la actividad turística.

La diferencia entre un feriado y un día no laborable la aclara la Ley de Contrato de Trabajo: "En los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical" por lo que "en caso de ser trabajado se recompensará con un 100 por ciento más la remuneración habitual". Mientras, en los días no laborables "el trabajo será optativo para el empleador", salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal.

Es decir que en el ámbito privado el día "no laborable" queda supeditado a la voluntad del empleador y, a diferencia de los feriados, no se pagará el doble de la jornada a quien se vea obligado a trabajar en esas fechas.

¿Qué significa esto respecto de cuándo es Semana Santa? Esto implica que quienes trabajen el día jueves Santo o el sábado y domingo de pascuas, así lo hagan toda la jornada o solo parte de ella, percibirán la remuneración simple tradicional que corresponda al tiempo trabajado y no la doble, ya que no se trata de un feriado. Es el empleador quien tiene potestad para decidir qué ocurre con el trabajo en esos días de celebración cristiana.

No obstante, para el día viernes Santo, que si es un feriado inamovible de acuerdo al calendario oficial 2021, los empleadores que obliguen a los empleados a trabajar deberán luego abonar la doble jornada a quienes hayan cumplido con esa consigna, de acuerdo a la Ley.

Cuándo es Semana Santa y cuánto te costará viajar

¿Cuándo es Semana Santa y cuánto costará viajar por la Argentina en esa fecha?

Si estás buscando saber cuándo es Semana Santa porque te interesa saber cuánto saldrá hacer una escapada turística, es probable que los precios para esta fecha especial te asusten un poco.

De acuerdo con un reciente informe de la consultora Focus Market, si se contempla el valor de un vuelo, el precio de los traslados y el hospedaje en un hotel tres estrellas para dos personas, tendrá un valor superior a los $50.000.

Solo como ejemplos, un viaje para dos personas desde el Jueves Santo hasta el domingo de Pascuas a Mar del Plata el precio promedio es de $51.000 más IVA.

Mientras que el costo se eleva a $58.000 si el destino elegido es Mendoza, en donde un tour por las altas cumbres parte desde los $4.500 y un city tour vale desde $1.800.

Para ir a Bariloche, el costo promedio trepa a la alta suma de $152.000. Allí, un tour por la ruta de los 7 lagos comienza desde los $7.200 y un paseo en barco, a partir de $7.000.