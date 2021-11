Salarios altos, empleabilidad asegurada y posibilidad de ganar en dólares: dónde están las mejores condiciones

En un escenario de incertidumbre laboral, apuntar a entrar a la industria de la Economía del Conocimiento es clave para asegurar tener buenos salarios

Los puestos que no llegan a cubrirse dentro de las áreas de IT son tantos que algunos cálculos aseguran que son cerca de 5000 y otros duplican esta estimación. Cuando en la Argentina el empleo no termina de crecer de la mano de las aperturas de las industrias, el sector tecnológico no solo tiene escasez de talentos, sino que además paga los salarios que están por encima del promedio.

Para reunir ambas partes: industrias con la necesidad concreta de contar con colaboradores formados y jóvenes que buscan oportunidades laborales con buena empleabilidad, es que se dio la segunda edición de la Tech Week, organizada por Mibucle.

"En este evento totalmente virtual se reunieron más de 30 empresas y organizaciones de diferentes rubros, con el objetivo de compartir conocimiento y atraer talentos a un sector cada vez más demandado, el de tecnología", cuenta Brenda Gendin, Ceo y co funder.

Por su experiencia, ella sabe qué las industrias IT son las que más personal están contratando, y entre la diversidad del área, las fintech se destacan por su actual crecimiento exponencia. "El mundo cripto se lleva gran parte de la atención. También sigue muy demandado todo lo relativo al desarrollo de software, transformación digital, análisis de datos y ciberseguridad, que están entre los más requeridos", enumera Gendin.

Las fintech son las que más colaboradores están contratando.

Para tener idea de cuántas oportunidades se encuentran hoy en la economía del conocimiento, solo en esta semana de Tech Week se ofrecieron más de 400 vacantes laborales.

¿Qué puestos se buscaron? "Testing, QA manual y analistas funcionales, que suelen ser una buena forma de ingresar en el mundo IT y hacer los primeros pasos", resalta Gendin.

A su vez, también se demandaron otros roles, que son los que cuentan con los mejores ingresos: DevOps, Data Science, Data Engineer, Ciberseguridad, UX.

Es preciso decir que estos puestos tienen ingresos tentadores, pero "el momento tan particular por el que está atravesando el mercado y la brecha cambiaria, trae como consecuencia que muchas veces el pago esté más ligado a la posibilidad de cada empresa de ofrecer un paquete tentador, que a un puesto específico", advierte Gendin.

Posibilidad de crecimiento

Lo interesante es que poner la mirada en el segmento IT marca no solo la oportunidad de crecer para los profesionales o quienes se están formando, sino que también es el sector que puede acercarle al país dólares de una de las maneras más orgánicas, y algo no menor para estos días, de modo sustentable.

"Durante la pandemia se aceleró la demanda de servicios basados en conocimiento, cuyas exportaciones alcanzaron en 2020 el record histórico de participación en el comercio mundial. Pero Argentina solo aprovecha marginalmente este escenario, ya que el crecimiento de la brecha cambiaria está afectando la capacidad competitiva de nuestros exportadores y fomenta la fuga de cerebros de todas las industrias del conocimiento", analiza Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon.

La Economía del Conocimiento ofrece oportunidad de crecimiento para el país, y también para sus profesionales.

Justamente esta institución plasmó en su informe Argenconomics, y allí destacan que el mercado laboral de las industrias del conocimiento compensa la fuga de talento de sus profesionales senior con la incorporación de juniors. Por eso, el total de trabajo registrado se mantiene en los niveles prepandémicos, y se recupera de una leve caída de ocupación que se registró a fines de 2020.

A marzo de este año, el sector tenía 436 mil trabajadores. Pero el dato clave es este: de este total, unos 170 mil se considera que trabajan para mercados extranjeros. Esta es una buena noticia para estos profesionales que acceden a ingresos en dólares, pero mala para la industria nacional, ya que es toda materia gris que se fuga, aunque sigan viviendo en nuestro país.

"La participación de la Economía del Conocimiento en el total nacional de empleo continuó creciendo, alcanzado un récord de 7%, valor que se explica por la caída del nivel general de ocupación y no por un crecimiento propio", advierte el informe de Argencon, dejando en claro que las oportunidades perdidas son un punto de dolor que nuestro país no logra superar.

Entre los sectores que más ocupación registran están los Servicios Empresariales, Profesionales y Técnicos, con 71% del total. Mientras que el sector de mayor crecimiento es el informático, que llegó a 119 mil puestos: 4.500 más que hace un año.