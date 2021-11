¿Qué errores comunes se cometen al solicitar la visa a Estados Unidos?

Si querés emigrar o irte de vacaciones a los Estados Unidos, no cometas estos errores al solicitar la visa de ingreso a ese país

Los ciudadanos de la mayoría de países latinoamericanos necesitan una visa para ingresar a Estados Unidos y los argentinos no son la excepción.

Por eso las embajadas de este país localizadas en esos territorios tienen una alta demanda de solicitudes de este documento. Según datos arrojados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en 2020 ese país aprobó 4 millones de visas, tanto temporales como de no inmigrante, y negó casi la mitad de estas solicitudes.

Para que el proceso termine con una aprobación del documento, se recomienda evitar algunas acciones que perjudicarían la admisión.

Errores comunes al solicitar la visa para Estados Unidos

El reporte anual que emite el USCIS comprobó que una de las principales razones por las que se le niega la visa al solicitante es que no puede demostrar que al viajar a Estados Unidos regrese a su país de origen.

Es necesario que cuando se realice el trámite se lleven los documentos necesarios que demuestren que tiene vínculos importantes con el país de origen. Por ejemplo, tener un trabajo estable, una vivienda, negocios, familia, serían datos primordiales que convencerían al cónsul para demostrarle que no se quedará de manera ilegal en Estados Unidos, indicó Semana.

Otro error común que se comete es no completar de manera adecuada el conocido y requerido formulario DS-160. La información que se exige en el documento debe estar confirmada y muchas veces la que se pone en su momento, no coincide cuando esta se comprueba frente al cónsul, lo cual causaría la negación.

No tener los documentos completos que exige el proceso también podría perjudicar al solicitante. Por ejemplo, cuando se pide una visa de estudiante, se debe demostrar que en el país de origen se hayan cursado los estudios pertinentes y necesarios. Para una visa de trabajo es indispensable tener un título universitario y además demostrar experiencia en esa labor. Muchos ciudadanos que la solicitan no cumplen con este requisito y se quedan en el proceso.

Hay que tener en cuenta que todos los datos serán verificados por el cónsul encargado en el momento de la cita, por lo cual sería un grave error tratar de engañar con datos falsos al funcionario. Los solicitantes indican en el formulario DS-160 una dirección de un hogar que no es, la ubicación de un trabajo que no existe e incluso engañan con ingresos que no son los que recibe. Si el cónsul encuentra inconsistencias en estos datos, la negación de la visa será inminente.

Por eso se le recomienda a quienes quieren acceder a una visa, prepararse e informarse de manera previa en las páginas web oficiales de las embajadas ubicadas en su país de origen sobre la documentación, la duración del proceso, costos y demás trámites.

Visas de trabajo

Visas para emigrar a Estados Unidos con trabajo

Emigrar con trabajo a los Estados Unidos es uno de los sueños de muchos argentinos, que desean una mejor calidad de vida y bienestar económico.

Estados Unidos es uno de los destinos elegidos por quienes buscan oportunidades lejos de su tierra. De hecho, según cifras extraoficiales publicadas por iProfesional, se estima que unos 250.000 argentinos viven en el país norteamericano. La mayoría de ellos (alrededor de 100.000) residen en el estado de Florida.

Sin embargo, no basta con conseguir empleo en una compañía o negocio norteamericano sino que además, para concretar el ingreso al país del Norte, un argentino debe además conseguir una visa que le permita trabajar en ese destino.

Con la inversión suficiente para generar trabajo en el exterior, se puede conseguir el permiso necesario. Sin ello, la visa de turista para argentinos en Estados Unidos, que tiene una validez de diez años, se puede permanecer durante seis meses en suelo estadounidense pero no es válida para asistir, por ejemplo, a entrevistas de trabajo legalmente.

Otra opción que tienen los argentinos que buscan radicarse y trabajar en Miami es solicitar la denominada "visa de talento". Ese tipo de documentos se consiguen con una oferta de trabajo de una empresa extranjera, por lo que no son para todo el mundo.

Sin embargo, la buena noticia es que hay varios tipos de visas de esta clase. El 9 de noviembre el servicio estadounidense de inmigración, DHS por sus siglas en inglés, ratificó cuáles son los países elegibles para una de esas visas en 2022 y la Argentina es uno de ellos. Te contamos a continuación de qué se trata.

Países elegibles para visas H-2A y H-2B para Estados Unidos

Con las visas H-2A y H-2B se accede a permisos de trabajo en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con asesoramiento del Departamento de Estado (DOS), anunció la lista de países cuyos nacionales son elegibles a participar en los programas de visas H-2A y H-2B el próximo año. La Argentina, que ya estaba en el listado de naciones cuyos ciudadanos pueden obtener estas visas, está en la lista que seguirá vigente en 2022.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el consentimiento del secretario de Estado, acordó además para el 2022 añadir a esta lista a Bosnia y Herzegovina, la República de Chipre, la República Dominicana (actualmente solo eligible para H-2A), Haití, Islas Mauricio y Santa Lucía.

A la vez, el mencionado organismo eliminó de la lista de países elegibles para visas H-2A a Moldavia debido a que ya no cumple con los estándares reglamentarios de dicho programa. Sin embargo, la elegibilidad de Moldavia al programa H-2A permanece en efecto hasta el 8 de enero de 2022.

"DHS mantiene su autoridad de agregar países a las listas de países elegibles en cualquier momento, y de decidir no redesignar cualquier país al finalizar el periodo de un año a partir de la fecha de publicación de la última designación del país en el Registro Federal, si DHS y DOS determinan que no cumple con los requisitos para continuar la designación. Algunos ejemplos de los factores que podrían resultar en la exclusión de un país o la remoción de un país de la lista incluyen fraude, abusos, tasas de denegación, tasas de sobreestadía, preocupaciones sobre trata de personas y otras formas de incumplimiento de los términos y condiciones de los programas de visas H-2 por nacionales de dicho país que van en contra de los intereses de Estados Unidos", aclaró el comunicado oficial.

Asimismo, explicó que los programas de visa H-2A y H-2B permiten que los empleadores estadounidenses traigan nacionales extranjeros a Estados Unidos para ocupar posiciones en empleos agrícolas y no agrícolas, respectivamente.

Por lo general, USCIS aprueba las peticiones H-2A y H-2B solo para nacionales de los países que el secretario de Seguridad Nacional ha designado como elegibles para participar en los programas. Sin embargo, USCIS podría aprobar caso por caso peticiones H-2A y H-2B, incluso las que estaban pendientes a la fecha de la notificación del Registro Federal, para los nacionales de países que no están en la lista, solo si se determina que hacerlo es en el interés de Estados Unidos.

Otros países de la región que también son elegibles para estos permisos de residencia con trabajo en Estados Unidos son Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Los ciudadanos de Paraguay solo pueden solicitar visas H-2A, al igual que Moldavia.