Claves para gestionar la jubilación anticipada para ex-empleados

El beneficio corre para personas con más de 30 años de aportes y edad suficiente, desempleadas a partir de junio último

Se ha establecido en forma extraordinaria un beneficio de jubilación anticipada que podría aplicar a ex empleados de empresas y podría beneficiar su política de retiro voluntario o anticipado.

El beneficio previsto es del 80% del cálculo de la jubilación.

Esta iniciativa se oficializó a través del Decreto 674/2021 (29/09/2021), y reglamentada a través de la Resolución 21/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el pasado 14 de octubre y la Prev. 11-68 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al día siguiente.

La tramitación y el pago de esta prestación está a cargo de ANSES. El haber de la misma, como mencionaba anteriormente, "estará compuesto, de corresponder, por las prestaciones básica universal, compensatoria y adicional por permanencia en el 80% calculado a la fecha de solicitud".

Requisitos para la jubilación anticipada

Cuáles son los requisitos para acceder a la jubilación anticipada

La Prestación Anticipada es un beneficio de carácter extraordinario, destinado a aquellas personas que cuentan con 30 años de aportes, pero que no alcanzan la edad jubilatoria y tienen 55 años en el caso de las mujeres y 60 años en el caso de los hombres.

Recordemos que la edad mínima jubilatoria para el régimen general es de 60 años las mujeres y 65 años los hombres.

El otro requisito de elegibilidad es estar desempleado al día 30 de junio del corriente año.

¿Cómo gestionarla?

El primer paso es evaluar si se cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio. Respecto a la edad, se debe haber alcanzado los 60 años de edad los varones o 55 las mujeres; y en ambos casos hay que acreditar, como mínimo, 30 años de servicios con aportes computables.

A este fin solo podrán reconocerse años de servicios con aportes efectivos. Es decir, que no se computarán servicios fictos, bajo declaración jurada, servicios amparados en esquemas de regularización de deudas previsionales ya sea que estén cancelados o no, o por cualquier otra modalidad que no implique la prestación efectiva de servicios con aportes acreditados al Sistema de Seguridad Social.

Por lo tanto, no podrán computarse años de servicios por tareas de cuidado, efectores sociales sin aportes, desempleo, ni cualquier otra prestación sustitutiva.

Otro punto importante es el relativo a la situación de desempleo que debe verificarse al 30 de junio de 2021 y mantenerse a la fecha de solicitud de la jubilación anticipada, así como durante todo el período de percepción de la misma.

El reingreso laboral, ya sea en relación de dependencia o autónomo/monotributista, luego de solicitar el beneficio implicará la pérdida del mismo. La misma regla rige para aquellas personas que no residan en el país. En este último punto se considera que no vive en Argentina cuando el beneficiario se ausentase por un término superior a los 90 días corridos.

En este sentido, enumero aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de gestionar este beneficio:

Descargar la Historia Laboral de ANSES.

Gestionar la documentación laboral en el supuesto que la Historia Laboral se encuentre incompleta.

Evaluar la existencia de aportes autónomos: de existir se debe realizar una liquidación de SICAM.

Realizar un cálculo de haber estimado previo a la presentación: esto servirá para controlar que ANSES liquide el haber jubilatorio correctamente, y también para corroborar que una vez se alcance la edad legal, el haber pase a ser el 100%.

Asimismo, es importante revisar los acuerdos individuales en los casos de salidas en búsqueda de alternativas de eficiencias.

Si bien todos los trámites ante ANSES son gratuitos y no se necesitan de abogados ni gestores, contar con asesoramiento previsional permite llevar adelante la gestión con seguridad y confianza, teniendo la tranquilidad de obtener el mejor en el menor tiempo posible.

*Maricruz Ojeda es líder de Seguridad Social de Mercer