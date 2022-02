Cuáles son las mejores carreras para estudiar y de qué se trata la tendencia "lifelong learning"

Con el inicio de un nuevo año muchas personas se ponen a investigar carreras para estudiar, de manera de aprovechar el nuevo ciclo para mejorar o incrementar sus habilidades y empleabilidad.

Entender qué es mejor en cuanto a carreras para estudiar no es solo tarea de los jóvenes que están terminando el secundario y quieren elegir una primera profesión.

El mercado laboral de hoy exige una mentalidad de aprendizaje para toda la vida -tendencia conocida en inglés como "lifelong learning"- y por eso todas las personas, independientemente de su edad, pueden necesitar saber cuáles son las mejores carreras para estudiar.

No son pocos además quienes revisaron sus objetivos y caminos profesionales durante la pandemia y están buscando hacer un cambio de vida y de trabajo. Para ellos, una especialización, un posgrado o maestría, puede ser lo ideal de manera de concretar esa meta.

En la siguiente nota te contamos cómo decidir y qué factores tener en cuenta sobre las mejores carreras para estudiar.

Vocación vs. mejores carreras para estudiar

No olvides cuál es tu vocación al evaluar carreras para estudiar y comprometerte con una a largo plazo

Sin ninguna duda todos los especialistas en capital humano y asesoramiento vocacional coinciden en que no hay mejores carreras para estudiar que las que indican las vocaciones.

Si bien hay carreras más cortas que una licenciatura o un posgrado, la gran mayoría implica un compromiso de largo plazo de varios años. Será necesario dejar de lado la vida social para estudiar, asistir a clases, completar trabajos y asignaciones, rendir exámenes, etc.

Nada de todo esto es fácil y requiere compromiso y vocación. Nadie llega al final del camino si no selecciona una profesión que realmente le gusta. El interés es fundamental en la decisión.

Por otra parte, muchos empleos están a punto de desaparecer o ya quedaron obsoletos. Otros surgirán y aún no conocemos de qué se tratan.

Entonces, lo único que puede hacer una personas al pensar en su futuro y decidir qué carreras para estudiar elegirá, es confiar en aquello que lo convoca espontáneamente, ya que siempre será mejor haciendo aquello que lo apasiona antes que aquello que hace por dinero u obligación.

La motivación juega un papel fundamental el éxito profesional de cualquier persona, porque construir una carrera es una maratón y no un sprint. Habrá que sortear obstáculos y perserverar en la adversidad, y para eso es fundamental tener pasión en aquello que se persigue como camino laboral.

Por eso es imposible perder de vista lo que dicta la vocación al elegir carreras para estudiar. Siempre la mejor carrera para una persona en particular es aquella que su propia pasión le indica.

Carreras para estudiar mejor pagas

También podés elegir entre las carreras para estudiar las que tienen mejores sueldos

Dicho todo lo anterior, no todas las personas tienen la fortuna de tener una vocación clara. Y de todas maneras se tienen que decidir entre las carreras para estudiar.

En esos casos es siempre útil para evaluar las carreras para estudiar cuáles de ellas son las mejor pagas. El dinero también puede ser un indicador que incline la balanza cuando a la persona que busca capacitarse le gustan varias.

En esos casos, hay carreras para estudiar que suelen ser las de primera elección y que sirven para trabajar en cualquier sector de la economía que pague buenos sueldos. Es el caso de contabilidad, administración de empresas, Derecho. Son carreras para estudiar que no están restringidas a una actividad económica particular.

Y hay además algunas carreras universitarias que ofrecen mejores perspectivas salariales que otras. Esto es lo que determinó un reciente informe del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, CEPXXI.

Con este reporte podés darte una idea de qué carreras para estudiar hay en el país que te reportarán un salario muy alto en relación a la media de mercado.

15 carreras para estudiar mejor pagadas de la Argentina

En este marco, este es un ranking de las 15 carreras para estudiar cuyos graduados cobran al menos 150 mil pesos por mes apenas egresan (salario inicial) y dónde se pueden cursar en la Argentina.

Ingeniería en Petróleo es una de las carreras mejor pagas

1 - Licenciatura en Plantas Propulsoras Marinas

Salario mediano: 434.606 pesos por mes.

Dónde estudiarla: Universidad de la Defensa Nacional

2 - Ingeniería en minas

Salario mediano: 343.116 pesos por mes.

Dónde estudiarla: Universidad de San Juan, Universidad de Catamarca y Universidad de San Luis

3 - Ingeniería petrolera

Salario mediano: 254.097 pesos por mes

Dónde estudiarla: Universidad del Comahue, Universidad de Salta, Universidad de Cuyo, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

4 - Licenciatura en Finanzas

Salario mediano: 214.06 pesos por mes

Dónde estudiarla: Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

5 - Sistemas e informática

Salario mediano: 184.800 pesos por mes.

Dónde estudiarla: Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad de Buenos Aires (UBA)

6 - Geofísica

Salario mediano: 178.825 pesos por mes.

Dónde estudiar: Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad de San Juan

7 - Ingeniería Eléctrica

Salario mediano: 178.756 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

8 - Ingeniería aeronáutica

Salario mediano: 172.826 pesos por mes.

Dónde estudiar: Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

9 - Ingeniería industrial

Salario mediano: 171.416 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad tecnológica Nacional (UTN) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

10 - Economía

Salario mediano: 168.676 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de Buenos Aires (UBA)

11- Ingeniería mecánica

Salario mediano: 165.638 pesos por mes.

Dónde estudiar: Universidad Tecnlógica Nacional (UTN)

12 - Ingeniería en telecomunicaciones

Salario mediano: 165.506 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de Río Cuarto y de la UADE

13 - Ingeniería electrónica

Salario mediano: 164.466 brutos pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

14 - Comercialización y marketing

Salario mediano: 163.671 brutos pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de Palermo, Universidad del CES (UCES)

15 - Licenciaturas en transporte y logística

Salario mediano: 159.968 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de la Defensa Nacional y Universidad de Lanús

Vale la pena aclarar que para construir el ranking, se utilizó la mediana, en lugar de la media (si en un sector hubieran tres trabajadores y ganaran $1, $2 y $899.997, el promedio sería $300.000 y la mediana $2). En este sentido, "la mediana "aísla" los valores extremos, muchas veces de puestos jerárquicos, que inciden en la media".

Carreras para estudiar en tecnología

Cada vez más jóvenes eligen carreras para estudiar como matemática, ciencia y tecnología

En todo el mundo las carreras para estudiar con mayor demanda de talentos en este momento son las vinculadas a la tecnología y la transformación digital.

Como siguen siendo escasos los recursos humanos con las habilidades digitales necesarias para cubrir esos roles profesionales, siempre hay trabajo en estas áreas, y por eso son atractivas carreras para estudiar.

Y al ser más alta la demanda que la oferta de talento en el área de IT, esto redunda en que sean carreras para estudiar que ofrecen muy buenos sueldos y excelentes beneficios como parte de la compensación total.

No es extraño entonces que tantos jóvenes estén eligiendo carreras para estudiar en tecnología y ciencias, que son parte de las famosas carreras STEM (por sus siglas en inglés: ciencias, tecnología, ingeniería y matemática).

Aún teniendo claro este panorama, no es fácil decidirse entre carreras para estudiar en tecnología. La oferta es amplia y muy variada, y también es muy complejo distnguir qué hace cada uno de estos nuevos puestos IT que surgieron en el mercado.

En ese marco, ofrecemos a continuación algunas pistas de lo que ocurrirá con las carreras para estudiar tecnología y ciencias en la Argentina.

Carreras para estudiar tecnología más demandadas en la Argentina

Entre las carreras para estudiar en tecnología con alta demanda en 2022 se destaca Business Intelligence

La consultora multinacional PageGroup dio a conocer recientemente su Estudio de Perspectivas LATAM 2022, para el cual consultó a más de 3.000 ejecutivos de siete países de América Latina.

En ese marco, se les consultó a los responsables de capital humano cuáles eran en su opinión las carreras en tecnología que más requerirían este año. Los perfiles tecnológicos que serán más demandados son los siguientes:

Business Intelligence (54,2%)

Ciberseguridad (49,7%)

Big data (44,4%)

Desarrolladores (22,7%)

Internet de las cosas o IOT (21%)

Cloud Computing (20,7%)

SCRUM Master (11%)

UX/UI (6,8%)

Full Stack Developer (6,4%)

Product owner (5%)

Desarrollador FrontEnd (3,1%)

Desarrollador BackEnd (3%)

QA (2,5%)

Es decir, está claro que cuando decimos carreras para estudiar en tecnología, la mayoría de las personas piensa en los desarrolladores de software o analistas de sistemas.

Sin embargo, está claro que aparecen nuevas carreras para estudiar en el área que tendrán muy alta demanda de talentos capacitados y que no son las más tradicionales del mundo tecnológico.

Por caso, parece más conveniente hoy empezar una carrera en ciberseguridad o business intelligence que iniciar una licenciatura en sistemas o programación web.

PaeGroup dio algunas pistas más sobre las carreras para estudiar en tecnología y ciencia en su estudio latinoamericano de 2022: "Las tres respuestas más frecuentes estuvieron asociadas nuevamente a data: (i) analista de datos, así como especialistas tanto en (ii) inteligencia artificial como en (iii) biotecnología, siendo este último de particular interés en países como Perú y Argentina. Asimismo, en lo que refiere a inteligencia artificial, destacan Chile y Colombia."

Será entonces muy importante tener en cuenta al evaluar carreras para estudiar que en la Argentina son valorados los perfiles con conocimientos en bitecnología. No obstante, para los argentinos que deseen trabajar para otros países de la región, puede ser que business intelligence o inteligencia artificial sean el camino a seguir.

Carreras para estudiar: trabajo freelance y a distancia

Al elegir carreras para estudiar, tené en cuenta las que te permitirán aprender a ser autónomo y flexible

Parte del "cambio de chip", que tienen que lograr tanto trabajadores como empresas en este nuevo mundo del trabajo post pandemia, implica entender que no solo cambiaron las que serán las carreras del futuro, sino las formas en las que se trabaja. Este es un factor fundamental a tener en cuenta cuando estás considerando carreras para estudiar.

De acuerdo a los principales expertos en tendencias laborales, los trabajos se están volviendo más flexibles y autónomos. Así que además de perfeccionarte en alguna de las carreras del futuro, tendrás que además aprender habilidades de autogestión, manejo de tiempo, determinación de prioridades, etc. Es probable que sean habilidades que no se enseñen en ninguna de las carreras para estudiar en la Argentina, sino que se aprenden con la experiencia.

Eso no significa no estudiar, sino que implica un esfuerzo extra para aprender habilidades que son fundamentales para el trabajo aunque no se impartan esos conocimientos académicamente.

Por caso, el mencionado estudio de PageGroup a ejecutivos de capital humano en América Latina mostró que las habilidades más requeridas para los pefiles que se contratarán este año son las siguientes:

Adaptabilidad

Pensamiento creativo

Trabajo en equipo

Inteligencia emocional

Resiliencia

Porque ya no se trabajará más "en" una empresa sino "para" determinada empresa. En muchos casos, las personas se desempeñarán de manera freelance desde su hogar para múltiples compañías que serán sus clientes, no sus empleadores.

Es decir, la relación laboral también cambió o profundizó modelos que antes de la pandemia eran alternativos a un ampliamente extendido. Considerá, al elegir carreras para estudiar y comprometerte con una a largo plazo, no solo cuáles son las carreras del futuro, sino que cada vez hay menos empresas que contratan empleados full-time, y más trabajo por proyectos, freelance y eventuales.

Cuanto mejor se adapte la que elijas entre las carreras del futuro, mejores chances tendrás de terminar con un buen ingreso a fin de mes.