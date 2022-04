Después de Semana Santa: ¿cuándo será el próximo feriado?

Ya pasaron los feriados de abril pero al mes le quedan muchos días no laborables por delante. ¿Cuándo llega el fin de semana largo?

Desgraciadamente los argentinos tendrán que esperar mucho tiempo para tener un nuevo fin de semana largo, ya que el feriado por la Semana Santa fue la última de estas ocasiones en abril.

En el mes, sin embargo, quedan muchos días no laborables, sobre todo por fechas religiosas.

En el siguiente artículo te contamos cuándo llega el próximo feriado y cuándo el siguiente fin de semana largo.

Feriados y días no laborables de abril

Como sabemos, el último fin de semana fue de cuatro días de descanso para muchos de los argentinos que no debieron trabajar el Jueves y Viernes Santos, si bien según el calendario oficial de feriados del Ministerio del Interior, solo el viernes fue feriado nacional.

¿Qué fechas importantes quedan por delante en abril?

Últimos días de las Pascuas judías, festividad judía ( viernes 22 y sábado 23 de abril)

( de abril) Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (domingo 24 de abril)

Estas tres fechas, sin embargo, figuran en el calendario como días no laborables, no como feriados.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Gracias a los días que se celebran todos los años según el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación, sumados a los feriados por fines turísticos, en el año habrá siete fines de semana largos.

Pasados los feriados de Semana Santa, los fines de semana largos que le quedarán al año son los siguientes:

El del 17 y 20 de junio , por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días)

, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días) El del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días).

(tres días). El del 7 y 10 de octubre , el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días).

, el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días). El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días)

que será feriado con fines turísticos (3 días) El jueves 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, que se completará con el día 9, un feriado con fines turísticos (4 días)

Los fines de semana largos serán la ocasión para salir de vacaciones

Son éstos entonces los mejores feriados para empalmar con unas buenas vacaciones y tomarse descansos de relax más extensos, de la mano del calendario oficial 2022.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

Los feriados y los días no laborables en la Argentina tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados nacionales (trasladables o no trasladables), los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.