Así gestiona su dinero Bill Gates desde antes de ser multimillonario

La fortuna de Bill Gates, cofundador de Microsoft, está estimada en 120.000 millones de euros, y a sus 66 años, la utilizó para convertirse en uno de los mayores filántropos del mundo.

El famoso empresari norteamericano siempre tuvo claras sus prioridades para gastar su dinero y administrarlo, incluso antes de ser millonario. Contar con un mínimo de ahorro de garantía al margen de empezar a invertir, siempre fue una de sus bases.

Según El Economista, Gates reconoció que por esto pecó de precavido, pero que prefiere esa situación a otra más arriesgada.

"Siempre tuve que tener cuidado de que no contratáramos a demasiada gente", dijo en una entrevista de 2017 en televisión. "Siempre me preocupaba porque la gente que trabajaba para mí era mayor que yo y tenía hijos, y siempre pensaba: '¿Y si no cobramos? ¿Podré hacer frente a la nómina?".

La primera inversión de Bill Gates

Para Gates, no hay dinero mejor gastado que en formación y educación, que dice que debe ser la primera inversión de cualquiera.

Bill Gates aconseja ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista

Gates abandonó la universidad, pero en un hilo de Reddit en el que participó en 2014, alguien le preguntó: "¿Cuál es tu mejor consejo financiero personal para las personas que ganan menos de 100.000 dólares al año?" Su respuesta: "Invierte en tu educación".

Por regla general, las personas con un máster o una licenciatura pueden aspirar a empleos mejor remunerados, de ahí uno de los motivos por lo que es tan importante la educación, además de ofrecerte conocimientos, herramientas y relaciones que te pueden ayudar en el futuro.

Así lo recuerda también Bill Gates, para quien Harvard suponía "estar en medio de mucha energía e inteligencia".

"Podía ser estimulante, intimidante, a veces incluso desalentador, pero siempre un reto. Fue un privilegio increíble, y aunque me fui pronto, me transformaron mis años en Harvard, las amistades que hice y las ideas en las que trabajé", explicó en un discurso de graduación en 2007.

Bill Gates: un pesimista optimista

Al pensar consejos de finanzas personales, lo que Gates entiende es que "solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo". La mejor manera de aplicar esto para la mayoría de la gente es ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista, según Bill Gates.

Ahorrar como un pesimista significa reconocer que pueden llegar cambios bruscos en cualquier momento,como por ejemplo una pandemia, que él mismo predijo que llegaría (aunque ahora augura una amenaza aún más grande que el COVID-19). De ahí la idea de Gates de siempre tener un buen colchón económico a mano.

Pero Gates también recomienda "invertir de forma optimista" una vez que se han tenido en cuenta el fondo y los propósitos de cualquier empresa o negocio, algo que en un post de Linkedin contaba que había aprendido de su amigo Warren Buffet.