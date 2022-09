Según el INDEC, se redujo la brecha entre los que más y menos cobran en la Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, dio a conocer el informe de ingresos de la población urbana correspondiente al segundo trimestre del año. Aseguran que la diferencia entre el decil más pobre de la población y el más rico se redujo de 16 a 13 veces en un año.

El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas que toma como parámetro el INDEC para medir la desigualdad de ingresos fue de 0,414 en el segundo trimestre del año, en tanto que en el mismo trimestre de 2021 fue de 0,434, "lo que muestra una disminución de la desigualdad."

La brecha entre la mediana de ingresos del decil 10 y del decil 1 -los que más y menos cobran en la Argentina- fue de 13 veces. Es decir, en el segundo trimestre las personas con mejores ingresos per cápita familiares percibieron 13 veces lo que percibieron los que tienen el menor ingreso familiar per cápita.

"En la comparación interanual, la brecha de la mediana se redujo tres puntos con respecto al segundo trimestre de 2021. Respecto al último trimestre sin aguinaldo (cuarto trimestre de 2022) se mantuvo sin cambios", indicó el INDEC.

Ingresos promedio

En su informe "Distribución del Ingreso", el organismo oficial de estadísitica señaló que el 10% más pobre de la población ocupada concentraba 1,5% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentraba 29%, siempre para el segundo semestre de la población.

En ese período, el 61,7% de la población ocupada percibió algún ingreso, en promedio de $66.552, en el segundo trimestre del año. El ingreso mediano para las personas ocupadas fue de $53.000 por mes.

Brecha de ingresos en el segundo trimestre de 2022 (INDEC)

El Indec informó también que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $29.137, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $31.125.

Desigualdad

Esta mejora en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en que la inflación fue de 64%, el Índice de Salarios aumentó 45,3% y la actividad económica subió 67,7%, destacó Télam.

Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) equivale a $25.335; el del estrato medio (deciles 5 a 8), a $63.160; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $155.830.

Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $76.306, mientras que el de las mujeres fue de $56.997.

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.360.477 personas con ingreso promedio de $70.678.

Brecha de ingresos en el segundo semestre de 2022 (INDEC)

El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $89.630, lo que marcó una suba de 56% interanual, mientras que para aquellas sin descuento, ese ingreso alcanzó a $38.476, con un alza de 58,8%.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron 75,3% de los totales, mientras que los no laborales alcanzaron el 24,7% restante.

El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual a 60,7% en el primero y 16,2% en el décimo.