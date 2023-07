La comparación de Japón y Argentina según gurú del Citibank

Ricardo Dessy, economista del banco Citibank, aseguró que las condiciones externas son favorables para la Argentina, si bien admitió que, desde hace décadas, el país "no disfruta del beneficio de la estabilidad".

"El próximo mundo tiene una configuración óptima para la Argentina. Además, el nivel de crédito y de ahorro es muy bajo en el país. El sistema financiero es sólido y está capitalizado de más, con lo cual también puede prestarse a una dinámica creciente en caso de que decidamos, como sociedad, aprovechar el beneficio de este mundo más próspero para países como la Argentina", sostuvo Dessy.

Y destacó otra ventaja de la Argentina: "su pirámide poblacional con muchos jóvenes y poca gente grande. Japón es el primer país del mundo en el que se venden más pañales de adultos que de bebés. Ese es un problema, no la inflación. El mundo resolvió el problema de la inflación, es la apendicitis de la medicina".

Qué puede salir mal para Argentina

Además, consideró que el mundo "sabe que los problemas de escasez se resuelven expandiendo la oferta y no contrayendo la demanda. Para expandir esa oferta, la Argentina tiene un rol preponderante. Pero no es solamente un problema de política, sino también un tema de demanda del soberano (del pueblo)".

Para Dessy, a la Argentina le sobran condiciones pero le falta estabilidad

"Creo que no hay una demanda clara del soberano. Y no es su culpa, sino que hace décadas que no disfruta del beneficio de la estabilidad. Eso significa abrir una empresa y que el éxito de esa inversión esté más atado a la productividad, a la capacidad de trabajo y a las habilidades que a variables exógenas que no manejamos", evaluó el economista, en declaraciones al matutino La Nación.

Dessy señaló además que la Argentina "tiene energía y alimentos, que son las dos demandas que en el mundo están creciendo. Europa no solo tiene un problema de que sus proveedores históricos están en guerra, sino que, además, tiene un problema de previsibilidad".

En consecuencia, dijo que el país "tiene que integrarse y debe generar confianza global para atraer inversión. Otro de los atributos que tiene América del Sur, aunque suene naif, es la paz. Este es un nuevo factor que empieza a ponderarse en las discusiones estratégicas de inversión de largo plazo".