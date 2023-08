Transiciones laborales: ¿por qué es clave participar en grupos?

"Decidieron por mí", "Me fui"," hubo una reestructuración", "No entiendo", "No sé qué hacer", "Creo que en el fondo yo me quería ir", "¿Podré?", "¿Cómo explico lo que sucedió?". Estas son algunas de las frases que expresan habitualmente los participantes al recibirlos en el outplacement, con diferentes dosis de carga emocional.

Todos los cambios laborales marcan un antes y un después, a veces podemos preverlos hasta planificarlos, mientras otros son drásticos, inesperados e irrumpen en nuestra vida.

¿Qué pasa cuando hay un corte, un cierre del vínculo laboral que redirecciona nuestro rumbo? ¿Cómo atravesar el tiempo entre la salida de la empresa a un nuevo espacio de trabajo?

Qué pasa cuando termina inesperadamente la relación laboral

Enojo, dolor, incertidumbre, temor, tristeza, ansiedad, desconcierto, vergüenza, culpa, son emociones características del momento, algunos sienten alivio y liviandad. Sin duda, se pone en movimiento una montaña rusa de emociones desde la propia singularidad. En algunas personas, con impacto en la autoestima.

Para acompañar a las personas en todo el camino de transición laboral, entre la salida de la empresa y el momento de ingreso en una nueva compañía, existen los programas de outplacement.

¿Cómo acompañar el proceso individual en grupo? Estar juntos enriquece y potencia. Además de reuniones periódicas individuales con un consultor/coach, la participación en el grupo tiene un impacto muy positivo en las personas en esta etapa. El grupo brinda un espacio de reflexión para la acción, de intercambio y aprendizaje.

Cómo ayuda el outplacement a buscar trabajo

Los participantes del grupo tienen en común que todos están atravesando un proceso de reinvención, donde viven nuevas y desafiantes situaciones: desde las comunicaciones a las familias o amigos de su nueva condición laboral, la falta o cambio de rutina dada por la pérdida del trabajo anterior, como también generar una red de contactos, diseñar su presentación oral, su CV y LinkedIn.

En cada encuentro se comparten reflexiones y preguntas sobre cómo y qué hacer, oscilando entre lo táctico a lo emocional. Cada cuestión se analiza con diferente nivel de profundidad, generando un espacio de respeto y confianza creciente. Comparto algunas de ellas:

"Me cuesta contarles a mis conocidos , ¿cómo lo hiciste?, ¿qué les dijiste?";

, ¿cómo lo hiciste?, ¿qué les dijiste?"; "¿Cómo organizan sus días?";

"Me da culpa sentirme bien sin trabajar , disfruto del momento, pero no es real!";

, disfruto del momento, pero no es real!"; "A mí me desespera no ser productivo";

"¿Qué es estar productivo en la transición laboral?";

"¿Cómo manejan la ansiedad?";

"Estoy en un proceso, ya tuve 3 entrevistas, hace dos semanas sin novedades. ¿Qué hago?"

"Me sacaron de la "pecera", de mi mundo conocido, ¿cómo puedo reinsertarme en otro tipo de industria? ";

"; "Cómo pongo en valor mi experiencia, ¿cuál es mi ventaja competitiva?";

"A veces siento que no tengo que ofrecer ";

"; " Me pasaba al principio, ahora estoy más empoderada":

"Me dijeron que no me quieren (desvincularon), racionalmente tengo todo esquematizado pero emocionalmente se me está haciendo difícil"

Qué pasa cuando se cumple el objetivo

Qué situaciones se expresan en los grupos de outplacement

A la vez, cada reinserción merece una celebración. Al preguntar por cuál fue el aporte del grupo en tu proceso, responden: "El grupo me ayudó a escucharme al escuchar a los demás"; "me ayudó a ver las situaciones desde ángulos jamás pensados"; "me motivó, me llevó a animarme"; "Me brindó datos y contactos a los cuales no tendría acceso"; "Me acompañó, no estaba solo".

El grupo es un espacio cuidado, seguro y confidencial donde se intercambian datos, buenas prácticas, experiencias y vivencias, donde se festejan logros, reinserciones, apertura de emprendimientos.

Es una oportunidad para ampliar y enriquecer el proceso individual de desarrollo, donde los demás cobran un papel importante por lo que aportan, por las preguntas que traen, por ser observadores diferentes. Es una invitación a detenerse y analizar cómo se siente cada persona, qué estrategias está implementando, cuáles evita y si existen obstáculos o dificultades.

El grupo enriquece, acelera procesos, brinda herramientas, y a su vez contiene, tejiendo una nueva trama de pertenencia, sosteniendo y acompañando.

*Viviana Slutzky es Outplacement Sr. Consultant de Bruno Matarazzo y Asociados en Gi Group Holding. Licenciada en Educación y Coach Profesional certificada y acreditada como PCC /Senior Coach acreditada por las asociaciones de coaching ICF, AACOP y FICOP. Desde hace 13 años coordina El Grupo de los asistentes al programa de Outplacement de Bruno Matarazzo y Asociados.