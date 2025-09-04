Se va Carrefour: qué pasa con los empleados y sus puestos de trabajo

Luego del anuncio de la salida de Carrefour, cuya operación pasará a manos de un tercero no definido, surgieron dudas en el plano laboral

Luego de que Carrefour anunciara el fin de sus operaciones en Argentina, debido a un nuevo enfoque de la empresa a nivel global, surgieron muchos interesados en quedarse con las operaciones del supermercado.

Este anuncio, y la incertidumbre de no conocer a la empresa que continuará con las operaciones, muchas personas temían por su empleo, ya que desconocían si su trabajo tendrá o no continuidad. Sin embargo, recientemente, Jorge Triaca, ministro de Trabajo, como directivos de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y Carrefour Argentina, luego de diez reuniones entre la compañía y el gremio que encabeza Armando Cavalieri, llegaron a un acuerdo.

Qué cambios se vienen en los empleados de Carrefour luego de anuncio de su salida

Según fuentes de la cartera laboral, la empresa tomó el compromiso de no realizar despidos ni cerrar sucursales, aunque aquellos empleados que lo deseen podrán acceder a retiros voluntarios. El reciente acuerdo incluye tres aspectos importantes y el primero de ellos es que se compromete a mantener los puestos laborales.

De esta forma, solamente se realizarán acuerdos voluntarios con aquellos trabajadores que así lo deseen. Además, se prevé el acceso a cursos de capacitación del Ministerio de Trabajo para los empleados que accedan a los acuerdos voluntarios.

Este se encontrará orientado principalmente a los empleados que se encuentren cerca de la edad jubilatoria, como también a los interesados en tener una salida anticipada a cambio de una indemnización superior a la fijada por ley.

El tercer punto acordado fue que la cadena de supermercados brindará beneficios adicionales en los casos de personas embarazadas, personas de mayor antigüedad y matrimonios. Este acuerdo se da luego de que la multinacional se había presentado al procedimiento preventivo de crisis argumentando una fuerte caída en las ventas, lo que puso en riesgo la continuidad laboral de unos 19 mil empleados que tiene en el país.

Asimismo, el Gobierno otorgará a la empresa beneficios sobre una parte de las contribuciones patronales que no impactarán en el salario ni en las cargas sociales del personal de la cadena de supermercados.

La firma del convenio se llevó a cabo en la Quinta Presidencial de Olivos y participaron Rami Beitieh, el director ejecutivo de la filial argentina de la compañía, Armando Cavallieri, secretario general del gremio, y Jorge Triaca, ministro de Trabajo.

En el acuerdo también estuvo presente Horacio Pitrau, viceministro; Adolfo Saglio Zamudio, director nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo; Karina Palacios, directora nacional de Asociaciones Sindicales y los abogados del gremio Alberto Tomassone y Jorge Barbieri.

Los interesados en las operaciones del supermercado

La salida de Carrefour Argentina generó un escenario de competencia entre supermercados, fondos y empresarios que buscan quedarse con parte de su operación. El grupo francés, que tiene más de 680 locales en distintos formatos, encomendó a Deutsche Bank la búsqueda de compradores.

Entre los interesados se destacan Coto, rival histórico en el sector, el Grupo One de Manuel Antelo, La Anónima de la familia Braun y el fondo Inverlat, dueño de Havanna. También figuran DIA, con ejecutivos que provienen de Carrefour, y GDN, de Francisco de Narváez, que ya absorbió Walmart en 2020.

En paralelo, aparecen nombres como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, que vería en Carrefour una gran opción para expandirse en la venta de alimentos, y Newsan, de Rubén Cherñajovsky, que ya diversificó su negocio hacia el consumo masivo tras adquirir activos de Procter & Gamble.

Por último,el caso de los Carrefour Express genera un interés aparte: la Cámara Empresarial de Supermercados Chinos (CEDEAPSA) busca quedarse con los 122 locales de cercanía. La definición final dependerá tanto de las propuestas económicas como de lo que resuelva Defensa de la Competencia, encargada de evitar la concentración del mercado.