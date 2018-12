Premios Jerry Goldemberg Havas fue elegida por novena vez como la mejor agencia de medios

La empresa tiene 20 años y explica la continuidad de los premios en su estrategia orientada a ofrecer servicios integrales de creatividad y contenido

Havas volvió a ser galardonada como la Mejor Agencia de Medios 2018 en la 19° edición de los premios Jerry Goldemberg a la Excelencia en las Comunicaciones. Obtuvo este premio por novena vez.



Con una trayectoria de 20 años en Argentina, Havas sigue siendo la Agencia de Medios más importante. En estos últimos 12 meses se enfocó en fortalecer su oferta integral de servicios de creatividad, medios, contenido y tecnología.



El trabajo inclusivo de todas las agencias del grupo hace que conserve su liderazgo debido a su alta performance, que le permitió no sólo mantener a sus grandes clientes históricos, sino también sumar nuevas cuentas como Aerolíneas Argentinas, Molinos, Clorox, el área digital de Natura, Prosegur y Editorial Planeta, entre otros.



Havas Media continúa siendo la compañía mejor percibida por sus clientes, ocupando el primer lugar del ranking RECMA (Research Company Evaluating the Media Agency Industry) y este año Arena y Foward escalaron a la tercera posición compartida.



"Orgullo quizás, es un diminutivo de lo que sentimos. Ganar este premio nueve veces es algo extraordinario. Sin dudas es consecuencia del trabajo integrado de todas las partes que conforman Havas, nuestro ADN, nuestra forma de ver y hacer todo. Estoy personalmente muy agradecido a todo el grupo humano que lo hizo posible" aseguró Germán Abaroa, SVP Commercial and Operations de Havas.



Sus veinte años de trayectoria en el mercado hacen de Havas, un estandarte de excelencia en servicios digitales, uso estratégico de datos y talento, en constante búsqueda de nuevos desafíos y retos para sus clientes.