Una aerolínea regala pasajes a todas las personas que eliminen sus fotos de las redes sociales

Lanzó una original campaña de marketing y se autoproclama en contra del mundo digital. La fecha límite del concurso es el 8 de marzo

La aerolínea JetBlue aprovechó el boom de la red social Instagram y promocionó un particular sorteo como campaña de marketing y brindará una recompensa a aquellos que busquen una desintoxicación digital. El premio es un año de vuelo gratis.

La aerolínea low-cost estadounidense ofrecerá a tres participantes con un acompañante por cada uno, un año de vuelos de cantidad ilimitada en las más de 100 rutas que opera esta ‘low-cost’. La única condición es deshacerse de todas las fotos que hayan publicado en Instagram.

Para participar en el concurso "All You Can Jet de JetBlue", hay que eliminar todas las fotos del perfil para el 8 de marzo, fecha límite del concurso.

Te puede interesar Neuromarketing: las técnicas secretas de los supermercados para que compres mucho más

Luego, se publicará solo una fotografía que deberá mostrar un lugar donde el participante necesita ir. Puede ser playa, montaña, ciudad. La imagen se compartirá con el hashtag #AllYouCanJetSweepstakes y deberá llevar el mensaje "All you can". Los ganadores serán anunciados a fines del mes de marzo.

Del concurso podrán participar residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos, distrito Columbia y Puerto Rico que hayan cumplido los 18 años.

Sin embargo, no es la primera vez que la aerolínea realiza este tipo de iniciativas. Hace un tiempo, la compañía regaló pasajes para ir desde Nueva York a Los Ángeles. En ese momento, el concurso era que al menos cuatro bebés lloraran durante el vuelo.

La acción se realizó en el contexto de un Día de la Madre y el objetivo era que los pasajeros sean más tolerantes con aquellos padres que viajan con sus bebés. Los bebés lloraron y los pasajeros recibieron su premio.