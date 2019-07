Coca Cola rompe con su tradición y entra al mercado de bebidas alcohólicas

Se trata de Lemon-Do, un producto que está desde principio de 2018 está en etapa de prueba y preparan para lanzarlo en octubre en Japón

Coca Cola sigue innovando y está por entrar al mercado de bebidas alcohólicas.

Lo hará en Japón con un producto que se llama Lemon-Do que se lanzará oficialmente a partir de octubre, según dijeron voceros de la compañía de gaseosas a The Wall Street Journal y CNN.

Se trata de un producto que desde el año pasado está en etapa de "prueba".

La Lemon-Do entraría en un segmento conocido en el mercado japonés como chuhai, que consta de bebidas elaboradas con agua carbonatada de sabor mezcladas con un alcohol a base de grano destilado llamado shochu.

Si bien, es un mercado en el que compañías Suntory Holdings Ltd., Kirin Holdings Co. y Asahi Group Holdings Ltd dominan, el objetivo de Coca Cola probablemente no sea irrumpir de manera abrupta, sino de comenzar a ganar terreno entre los consumidores.

No es el primer cambio ni el único que lleva a cabo por estos días la empresa. En el Reino Unido incorporó nuevos productos de nichos específicos como el caso de Lemon-Do. Allí lanzó Coca Cola Signature Mixers, una línea de cuatro bebidas enfocadas al mercado premium y que buscan ser una nueva propuesta para mezclarse con bebidas espirituosas como el whisky o ron.

También ha adquirido diversas marcas que son más afines a los hábitos de los consumidores hoy y que se alejan de lo que era su negocio tradicional como Bodyarmor, Del Valle, Santa Clara, Costa Cofee, Fuze Tea, Minute Maid, Aquarius, Glacéau y Smartwater, entre otras.