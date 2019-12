Video: por esta publicidad, una empresa perdió u$s1.000 millones

Se trata de Peloton, una compañía de bicicletas que lanzó un spot para Navidad para promocionar su último modelo. Críticas en redes sociales

Peloton, una empresa de bicicletas fijas de ejercicio, lanzó una publicidad de uno de sus últimos modelo con motivos de la temporada navideña. Titulado "El regalo que te devuelve algo", fue percibido negativamente por críticos en las redes sociales. Sexismo, elitismo y una repulsiva dinámica matrimonial son las denuncias que más se hicieron.



El video comienza con una mujer que recibe una bicicleta para ejercitarse con su marido. Ella, luego de mucho esfuerzo, logra incorporar el hábito de ejercicio y se siente mucho mejor consigo misma. Durante un año va grabando sus entrenamientos y se los va mostrando a su esposo que sonríe satisfecho.



El anuncio no dura más de 30 segundos, pero ya tiene más de dos millones de visualizaciones en Youtube y 14 mil "No me gusta".

En los comentarios se armaron muchos debates entre los usuarios. Muchos decían que el video intenta fomentar la vida sana y el trabajo duro. "Pero ella es la única que hace ejercicio. Él sólo se sienta en el sofá y ve el video de su ejercicio", respondió uno de los comentaristas.





La ola de críticas por esta publicidad hizo caer 9% el valor de la acción en la bolsa de Nueva York, lo que marca una caída de 942 millones de dólares en el valor del mercado. Por momentos, el retroceso fue incluso mayor, con pérdidas que rozaban los 1.500 millones.



En las ventas, los modelos tuvieron un retroceso dentro del crecimiento de los últimos meses, pero la bicicleta de 2.200 dólares tiene proyectado tener un buen nivel de ventas en navidad según proyecciones de la empresa.



Desde Peloton, voceros dijeron que estaban decepcionados por "la manera en que algunas personas habían malinterpretado el comercia". Si bien tuvo muchas críticas el comercial, ellos destacaron que la verdadera intención era "celebrar el buen estado físico".