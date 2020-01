Video: la nueva campaña de Coca Cola que pide bajar la agresión y tener más empatía

El aviso muestra las grietas que provocan las peleas y discusiones violentas de la gente y deja un mensaje para reflexionar como sociedad

Coca Cola estrenó su primer spot en 2020 que llama a la reflexión. Pide dejar de lado la violencia y enfocarse en la solidaridad.

En el aviso se ve una serie de peleas furiosas que imitan a las discusiones que se ven todos los días en las calles y en la televisión. Discusiones que provoca la aparición de grietas. En este caso, en edificios y calles pero los argentinos sabemos cómo se vive en esa fisura en el entramado social y las relaciones.

"Estamos obsesionados con tener siempre la razón", señala una voz en off sobre las las imágenes y concluye: "¿Qué pasaría si todos nos preguntáramos 'podría estar equivocado yo'? Tal vez el mundo cambiaría a mejor".

Te puede interesar Estudio: cómo es el consumidor argentino y cómo deben prepararse las empresas para vender más en 2020

El aviso, desarrollado por la agencia Wieden+Kennedy London, fue lanzado el 31 de diciembre de 2019 pero de manera exclusiva para quienes compraran las latas de edición limitada. Se podía ver escaneando el código de barra del producto. Pero ahora, la compañía de gaseosas lo presentó ahora en redes sociales.

"Desde Coca Cola creemos en una sociedad plural, en la que los diferentes puntos de vista no son sinónimos de crispación, sino de enriquecimiento. Esta nueva campaña quiere poner en valor esa pluralidad positiva", dijo Esther Morillas, directora de Marketing de Coca-Cola Iberia, según el sitio Marketing directo. Yrecordó la trayectoria publicitaria de la marca a favor de la unión de la sociedad, con campañas como 'Boys on a Bench' en 1969, 'Hilltop' en 1971, 'Dark Iftar' en 2017 y 'This Coke's a Fanta' en 2018, piezas con las que han querido mostrar "el compromiso con el fomento de la convivencia entre gente de todas las profesiones y clases sociales, sin importar su procedencia".