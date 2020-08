Stella Artois crea un hotel virtual donde los huéspedes serán atendidos por estrellas de Hollywood

El generar una buena experiencia abre muchas oportunidades para que las marcas estrechen un lazo con el consumidor.

Este desafío parece estar en mente de Stella Artois, según lo que ofrece con su más reciente estrategia de marketing.

Se trata de un hotel vital en el que ofrece a los interesados a participar para ser de los seleccionados a disfrutar de comodidades de un hotel de cinco estrellas y ser atendidos por estrellas de Hollywood.

La iniciativa se llama Hotel Artois @Home, una experiencia virtual que suma a figuras como Liev Schreiber (Ray Donovan / X-Men), Eva Longoria (Desperate Housewives), Andy Cohen (Watch What Happens Live) o Blake Griffin (de los Detroit Pistons).

En esta estrategia de marketing, la marca de cerveza belga busca que los consumidores se interesen, y por ello durante esta semana publicará esporádicamente cuatro reservas gratuitas para el 2 de septiembre, generando una dinámica de pistas en Twitter y, de esa forma elegirá a los ganadores.

En esta campaña, Stella Artois quiere que dejes de trabajar y mejor disfrutes tu cuarentena, según Merca20.

Stella Artois sabe que hoy el consumidor busca experiencias que, más que venderle un producto o servicio, lo estimulen en diferentes niveles y de manera personalizada; en este caso propone actividades como na clase de mixología, una sesión de yoga o un dibujo de caricatura.

Si bien, el turismo está de capa caída pese a que se han flexibilizado las medidas de distanciamiento social y confinamiento en diversos países, las marcas han encontrado en este sector, una forma para conectar con sus públicos objetivo.

Ejemplo de ello es Airbnb y sus ‘Experiencias online’, un formato que presentó en abril pasado con el que ha obtenido buenos resultados ofreciendo a los anfitriones una alternativa para seguir generando ingresos, mientras que a los usuarios una forma de disfrutar una experiencia lúdica que también se traduce en un beneficio tangible.

Checking in? You could be. Join us at Hotel Artois and indulge in all the perks of a 5-star vacation from the comfort of your home—with celebrity guests at your service! Tweet #HotelArtois to unlock details on the exact time reservation #1 opens today! https://t.co/LX6ugw8ofl — Stella Artois (@StellaArtois) August 18, 2020