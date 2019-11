Alberto Fernández prevé impuestos y paritarias diferenciados por tipo de empresa

Alberto Fernández, ante industriales y sindicalistas, dijo que quiere en un esquema de impuestos y paritarias diferenciados según el tipo de empresa y su ubicación geográfica.



Fernández pretende beneficiar vía impuestos a las pymes con mayores dificultades para distribuir sus productos, ya sea por falta de infraestructura local o por lejanía de los principales puertos de exportación. Y pide adecuar convenios colectivos. Busca un mayor impulso al empleo en blanco.



El plan lo elaboran Matías Kulfas y Cecilia Todesca. La idea apunta a un esquema de Impuestos a las Ganancias escalonado por tamaño de empresa. "Hay que construir para las pymes regímenes impositivos distintos de los que tienen las grandes empresas", dijo Fernández en la 25ª Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina.



También confirmó que les planteó a los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, "revisar la lógica de funcionamiento paritario". Los sindicalistas lo rechazaron. "Voy a insistir en esto", avisó Fernández.

"Las cuentas fiscales quedan en un estado deplorable", afirmó Fernández. Además, el financiamiento externo es inexistente. Por ello, avisó a empresarios y sindicalistas: "Todos van a tener que resignar algo".



Fernández afirmó que es consciente el escenario global en el que la Argentina tendrá que lidiar con su deuda y su necesidad de exportar más. "¡Tranquilos! Ninguna disputa personal que yo pueda tener me va a hacer poner a la Argentina en el lugar equivocado. Vi con alegría que el presidente de Brasil hoy propuso tener un vínculo pragmático. Es lo que debemos hacer", dijo. Y destacó el rol que tendrá el Mercosur.



"Que nadie entienda lo que digo como el deseo de vivir a puertas cerradas, de parar importaciones Pero que todos entiendan que no voy a traer camisetas de China, zapatos de Brasil o bicicletas de Corea para que nuestros productores sigan cayéndose. No lo vamos a hacer. Y eso no es una economía cerrada, es ser inteligentes", dijo.