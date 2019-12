Marcó del Pont prepara su desembarco en la AFIP: qué rol juega Ricardo Echegaray

Echegaray dedicó gran parte del mandato de Macri en tratar de suavizar su situación judicial, que lo llevó en reiteradas oportunidades a Comodoro Py

Mercedes Marcó del Pont prepara su desembarco en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) bajo la sombra de Ricardo Echegaray.



El ex administrador federal dedicó gran parte del mandato de Mauricio Macri en tratar de suavizar su situación judicial, que lo llevó en reiteradas oportunidades a los tribunales federales de Comodoro Py.



Esta semana, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex funcionario en el expediente en el que se investiga la ruta del dinero del caso Ciccone.



En estas semanas, circuló un listado de posibles ascensos de funcionarios vinculados al entorno del ex funcionario, que sigue con atención el día a día del organismo, señala Infobae.



Ariel Marcelo Nigro, jefe de fiscalización de la Aduana, es uno de ellos. Mariana de Alba, vinculada al gremio de empleados jerárquicos de la AFIP, es otra de ellas.



En la AFIP hay tres direcciones clave: la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.



El diputado Carlos Castagneto, que en diciembre termina su mandato en la Cámara baja, es, número puesto para una de ellas. De confianza de Cristina Kirchner y su núcleo duro, el ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social había sonado para dirigir la Aduana. Pero sus acciones empezaron a cotizar mucho mejor para Seguridad Social.



Otro de los que que rankea es Rubén Alberto Marchevsky, al frente del Tribunal Fiscal de la Nación, un organismo autárquico que depende del Ministerio de Hacienda.



Marchevsky habría acercado posiciones en las últimas semanas con el grupo que rodea a Echegaray. Tiene buen vínculo con José Bianchi, ex jefe de recaudación de AFIP, cuyo nombre también trasciende por estos días. Y con Raúl Garré, hermano de la diputada y ex ministra de Defensa.



Carlos Sánchez, que trabajó en la Aduana bajo la conducción del ex administrador federal, también es mencionado. Aunque su designación es más compleja. Es un hombre del gobernador Jorge Capitanich, que pasó esta semana por Buenos Aires.



Echegaray ejerce presión desde afuera. Su objetivo es avanzar, en tanto, en uno de los gremios del organismo. El de la Aduana. Para eso necesita limpiar su legajo judicial: lo ayudan su paso por el organismo y un aceitado equipo jurídico, señala Infobae.