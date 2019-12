El Gobierno adelantó que aumentarán jubilaciones, salarios y AUH

El funcionario sostuvo que la iniciativa también incluirá una moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero adelantó que vuelve el dólar turista y que aumentarán las jubilaciones, los salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).



En declaraciones a La Nación, el funcionario sostuvo que la iniciativa también incluirá una moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.



Cafiero también se refirió al aumento a las retenciones y dijo que "lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos".



"Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63, modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades", afirmó.



El funcionario sostuvo que "lo que está previsto es ir convocando a los sectores a este ámbito de acuerdo para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina".



"Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define en parte en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina", advirtió.



El jefe de Gabinete explicó que buscan "actualizar valores que quedaron muy desactualizados. Las medidas las vamos a tomar en mesas de acuerdo, siempre vamos a tratar de consensuar" y aseguró: "Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación".



Por otra parte, afirmó que la iniciativa que será girada al Congreso el lunes incluirá un impuesto de "alrededor del 20%" a los consumos en dólares en el exterior y "buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local".



"Persigue una lógica distributiva. A los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo", aseguró.



Consultado sobre si el valor del dólar es el correcto, Cafiero respondió: "Sí. Para lo productivo, para el esquema exportador, sí".



"Habrá una moratoria importante a las Pymes. Vamos a agregar un concepto que el Estado les pide a sus acreedores. Le vamos a dar tiempo para crecer así después puedan pagar sus obligaciones a la AFIP. El proyecto nuestro supone un período de gracia entre 4 y 6 meses", adelantó.



Por otra parte, explicó que el proyecto de ley "va a facultar al Ejecutivo" para aumentar jubilaciones, salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y precisó que "Los aumentos van a tener que ver con la capacidad que tenga el fisco en el momento. Estamos definiendo los montos y las formas de pago".



Consultado sobre un eventual congelamiento de las tarifas de servicios, dijo: "En principio no está previsto. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios".

Respecto a la deuda, Cafiero Señaló: "Nosotros tenemos voluntad de pagar, lo que no tenemos es la capacidad de pagar. Necesitamos tiempo para hacer crecer la economía y poder pagar la deuda. Si conseguimos ese tiempo para pagar la deuda, no tenemos duda de que la Argentina rápidamente se va a poner en marcha".