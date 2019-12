Las agencias de viaje, preocupadas por el regreso del dólar turista

El nuevo titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens, va a recibir a los representantes de las agencias de viaje

La razón que motiva la reunión se basa en la idea del Gobierno de avanzar con un recargo al turismo en el exterior y a los gastos con tarjeta.



Así lo confirmó el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, quien adelantó que la medida formará parte del proyecto de "solidaridad y reactivación productiva", que será enviado el lunes al Congreso.



"El tema es conceptual: no prohibirle a nadie que viaje o compre lo que quiera. Es importante que el que tenga capacidad de viajar al extranjero haga un aporte a los sectores más postergados", explicó Cafiero con respecto a esta medida que afectará a todos los que viajen al extranjero.



La iniciativa, que será girada al Congreso, incluirá un impuesto de "alrededor del 20%" a los consumos en dólares en el exterior, según anticipó.



La medida afectará a la compra de tickets aéreos con destino al exterior y a los paquetes turísticos (incluyendo hoteles y excursiones).



También, y este es el ítem más importante, a las compras con tarjeta en moneda extranjera, que representan el 60% de las erogaciones de divisas que salen bajo la categoría "gastos por turismo".



"Nos preocupa el tema porque puede desalentar el turismo emisivo. Es especial si ese recargo no es deducible de Ganancias porque en ese caso, se transforma en un impuesto", señaló a Clarín Gustavo Hani, de la Federación de Agencias de Viajes y Turismo (FAEVYT).



Por eso, el tema va a estar incluido en la agenda a trabajar con Lammens. Otra cuestión que los empresarios van a plantear es la situación del conflicto de usuarios con Avianca, la aerolínea colombiana que fue recientemente vendida y pasó a ser norteamericana.



"Hay mucha gente que tiene comprados sus pasajes a Cuba y la aerolínea a partir del 15 de enero no va a aterrizar más en La Habana", explica Hani. Y contó que la propuesta de Avianca es devolver el monto de los pasajes al valor por el que fueron adquiridos. Pero esto no satisface a las agencias: quieren que los pasajes puedan endosarse a otra compañía aérea.