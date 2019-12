Terrenos, propiedades y autos claves de la suba de impuestos bonaerense que se debate este jueves

El proyecto, que fue enviado por el gobernador Axel Kicillof, comienza a debatirse este jueves en la Legislatura bonaerense. Acceda a las claves

Este jueves, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires comenzará a debatir el proyecto de Ley Impositiva que envió el gobernador Axel Kicillof y que prevé subas de entre 15% y 75% para los impuestos que pagan los inmuebles urbanos y rurales. También propone algunas exenciones y bonificaciones, de hasta 25% para quienes paguen el impuesto inmobiliario en forma anticipada o hasta 20% para el impuesto automotor.

¿Cuánto aumenta el impuesto inmobiliario rural?



Se fija una escala progresiva por valuación fiscal, que parte de un 15% para las propiedades de menor valor, pero llega hasta un 75% de aumento. Desde la gobernación aseguran que, en promedio, la suba no supera la inflación de 2019.



¿Hasta cuánto aumenta el Inmobiliario Rural según la escala de la propiedad?



15% cuando la tierra libre de mejoras haya sido valuada en 2019 en hasta $260.870.



35% cuando la tierra libre de mejoras haya sido valuada en 2019 en hasta $816.075.



55% cuando la tierra libre de mejoras haya sido valuada en 2019 en hasta $3.000.000.



75% cuando la tierra libre de mejoras haya sido valuada en 2019 en más de $3.000.000 y la superficie de la tierra libre de mejoras sea superior a 2000 hectáreas.



¿Cuántas propiedades rurales serán afectadas por la suba de hasta 75%?



Según la gobernación, se trata del 7% de las propiedades. También afirman que, descontada la inflación de 2019, el aumento para este sector será del 12,9% en términos reales.



¿Quiénes quedan exentos de la suba?



Según la gobernación, se otorgarán exenciones para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera y de hasta 50 hectáreas para la producción agropecuaria.



¿Cuánto aumenta el impuesto inmobiliario urbano edificado?



Nuevamente, se fija una escala progresiva por valuación fiscal, que parte de un 15%, pero llega hasta un 75% de aumento en los inmuebles de mayor valuación. Desde la Gobernación aseguran que, en promedio, la suba no supera la inflación de 2019.



¿Hasta cuánto aumenta el impuesto inmobiliario urbano edificado según la escala de la propiedad?



15% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en hasta $303.705.



35% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en hasta $498.021.



50% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en hasta $680.877.



75% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en más de $680.877.



¿Cómo defiende estas subas la Gobernación?



Señala que son inferiores a las dispuestas por la mayoría de los municipios y, en especial, destaca que el aumento es mucho menor que el dispuesto por la gestión de María Eugenia Vidal en 2018, cuando el Inmobiliario Urbano aumentó hasta 60%, frente a una inflación en 2017 del 27%. Afirman, además, que el 86% de los inmuebles provinciales (3,8 millones de propiedades) tendrán un incremento inferior a $3500 anuales.



¿Cuánto aumenta el impuesto inmobiliario urbano baldío?



Con el objetivo declarado de "desincentivar la especulación inmobiliaria", se fija una escala progresiva que parte del 15% para las propiedades no edificadas de menor valuación, pero que llega hasta el 90% de aumento para los terrenos de mayor valor fiscal.



¿Hasta cuánto aumenta el inmobiliario urbano baldío según la escala?



15% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en hasta $33.000.



35% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en hasta $66.000.



50% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en hasta $84.000.



75% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en hasta $630.000.



90% para los inmuebles que hayan sido valuados en 2019 en más de $630.000.



¿Quiénes quedan exentos de la suba del inmobiliario urbano baldío?



Quedarán exentos del impuesto por seis meses quienes acrediten ante ARBA haber obtenido un permiso de obra.



¿Qué otras bonificaciones prevé la ley para el impuesto inmobiliario?



Para estimular el ingreso anticipado de fondos a las arcas provinciales, la ley faculta al Ministerio de Economía a establecer bonificación de hasta un 25% para quienes abonen el impuesto inmobiliario de manera anticipada o sin mora. La bonificación puede subir al 30% para inmuebles destinados a actividades comerciales y productivas.



¿Qué sucede con las bajas previstas en el Consenso Fiscal de 2017 para Ingresos Brutos y Sellos?



Quedan suspendidas, se replican los valores de 2019 y se establecen subas de hasta un 1% en algunas actividades.



¿Qué sucede con el impuesto a los automotores y las embarcaciones deportivas?



Para los vehículos se mantienen las alícuotas de 2019 y la valuación se actualiza con los montos que publica la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. En el caso de las embarcaciones deportivas, se establecen subas para las de mayor valuación.



¿Qué bonificaciones prevé la ley para el impuesto automotor?



El Ministerio de Economía queda facultado para autorizar bonificaciones de hasta un 20% para el pago anticipado de las cuotas, incluso con tarjeta de crédito.



¿Cuál es el fundamento económico con el que Kicillof justifica las subas?



El gobernador destaca la "progresividad" de las escalas tributarias y justifica las subas señalando que el Consenso Fiscal de 2017 afectó la autonomía provincial por la caída de ingresos propios.