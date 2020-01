Furia de Kicillof con Cambiemos por las modificaciones en la Ley impositiva: "Favorecen a sectores corporativos y concentrados"

El gobernador bonaerense salió a criticar a la oposición por los cambios introducidos en el Senado, pero dio la orden de aprobarlos en Diputados

Luego de que el Senado bonaerense aprobara con cambios la Ley impositiva de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia lanzó una catarata de críticas a la oposición a través de su cuenta en Twitter y adelantó que el oficialismo le iba a dar el "visto, bueno" en Diputados para que la norma fuera sancionada esa misma noche.

El mandatario provincial, acusó a los legisladores opositores de incluir a su proyecto medidas que "desfinancian a la Provincia" y "favorecen a sectores concentrados".

Además, reprochó a la oposición por haber acusado a su gobierno de "hacer un impuestazo", "de perjudicar a los sectores medios", "de no buscar el consenso" pero apuntó a que el propósito de era "defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas".

"Acaba de aprobarse en la Legislatura la Ley Impositiva 2020. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo, que mantenía -como el original- la recaudación del año pasado en términos reales pero agregando segmentación y progresividad", comenzó el exministro de Economía de Cristina Kirchner. "De esta manera, la Provincia recaudaría lo mismo, pero con una contribución mayor de los que más tienen. Agregamos beneficios para jubilados, clubes de barrio, bomberos voluntarios", siguió sobre el proyecto que se votó en la Cámara baja y remarcó las diferencias con las que aprobó la Cámara alta de la provincia, donde el oficialismo es minoría.

"En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que NO estamos de acuerdo y no acompañamos", señaló y detalló: "En el impuesto inmobiliario urbano estableció un descuento MAYOR por pago en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios. Redujo la tasa de ingresos brutos para los operadores de cable, para los importadores y exportadores". Pero adelantó que la estrategia de su gobierno era aprobar la iniciativa en Diputados aún con los cambios no desesados.

Te puede interesar Irán amenazó con bombardear a Israel y los Emiratos Árabes si EE.UU. responde a su ataque sobre Irak

No estamos de acuerdo porque todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a sectores concentrados. Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron.

Nuestro gobierno tiene prioridades distintas. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 9, 2020

En la Cámara de Diputados se votó para que el proyecto se apruebe igual, con las modificaciones de la oposición, porque lo fundamental era que la Provincia tuviera su ley. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 9, 2020

Luego, apuntó: "Nos acusaron de querer hacer un 'impuestazo', nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas".

Te puede interesar En una señal de acercamiento, el Gobierno autorizó un nuevo sindicato paralelo que responde a Hugo Moyano

Nos acusaron de querer hacer un "impuestazo", nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 9, 2020

Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando sin descanso para atender las graves emergencias que tiene la Provincia: financiera, social, sanitaria, educativa, productiva y laboral. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 9, 2020

Qué cambios introdujo la oposición a la Ley impositiva de Kicillof

El Senado bonaerense aprobó este miércoles por la noche con cambios la ley Impositiva con 45 votos a favor y ninguno en contra, y la iniciativa volvió a Diputados donde obtuvo su aprobación final.

Entre otras modificaciones atenuó el impacto del Impuesto Inmobiliario y la sobretasa en la carga y descarga en los puertos.

En el Senado, Juntos por el Cambio modificó el alcance del aumento en el Impuesto Inmobiliario urbano. La cantidad de partidas a las que abarca la suba del 75% se redujo de 2,6 millones a 600.000 y el beneficio de un descuento por abonar el impuesto en un solo pago pasará del 20% a un 25%.

Por otra parte, el aumento de los Ingresos Brutos para la fabricación de medicamentos quedará en el 1,5%, mientras Kicillof buscaba llevarlo al 3,5%.

Similar fue la situación con los Ingresos Brutos para los servicios profesionales, que se mantendrán en 3,5% en vez de aumentar a un 4,5%, como pretendía el gobierno bonaerense.

El costo de los cambios en la Ley impositiva es de $10.000 millones que dejará de recaudar, según el cálculo de la gobernación.

Solo este mes Kicillof debe afrontar compromisos por 570 millones de dólares. Más 17.000 millones de pesos.