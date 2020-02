Dólar turista: trucos para comprar pasajes al exterior sin pagar el impuesto del 30%

Existen múltiples ventanas de oportunidad para comprar pasajes más baratos. Conozca cuáles son las alternativas y cómo acceder a ellas

La implementación del impuesto PAÍS grava con un 30% los pasajes al exterior. Pero, existen múltiples ventanas de oportunidad para comprar pasajes más baratos



Si bien no es igual en todos los casos, la mayoría de las millas o puntos bancarios pueden ser canjeados por pasajes sin el impuesto del 30% sobre la tarifa.



Asimismo, comprar un pasaje con una tarjeta emitida fuera de la Argentina en un portal extranjero es una opción en la que no se carga el impuesto del 30%. Para eso hay que tener una cuenta bancaria en el exterior y el plástico correspondiente o, al menos, familiares o amigos que residan en otro país.



En efecto, si se compra con tarjeta extranjera en una página argentina el impuesto igual se cargará, porque el recargo lo genera la aerolínea sin importar el medio de pago ni el origen de la tarjeta. Por eso es necesario que ambas cosas sean extranjeras: la tarjeta y la plataforma en la que se cobra, señala La Nación.



Si bien la ley señala que el impuesto rige para los pasajes internacionales de todas las líneas aéreas, también detalla que no se aplica si el consumo se cancela en dólares.

Así, una larga lista de aerolíneas habilitaron en las últimas semanas el trámite para que las agencias de viajes puedan emitir los tickets en dólares, de modo que los pasajeros puedan comprarlos en moneda extranjera con efectivo, depósito o transferencia bancaria desde una cuenta en dólares sin el recargo del tributo.



Se puede comprar y pagar por estos medios en agencias físicas, pero también algunas agencias online buscaron la forma de ofrecer a sus clientes la oportunidad de pagar de ese modo. Avantrip, por ejemplo, acepta el pago en dólares vía transferencia, previa coordinación con un llamado al call center.



Si se compra en sitios online con base en la Argentina el pasaje también se puede emitir en dólares y pagarse con tarjeta de crédito, pero la única forma de que no se retenga el 30% es asegurarse de saldar el consumo de la tarjeta también con dólares.