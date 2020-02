Ganancias: tiempo de descuento para pagar menos impuesto

El formulario 572 web es un servicio que le permite al trabajador informar datos de los conceptos que pretenda deducir en el régimen de retención del impuesto a las Ganancias, las percepciones que le hubieren practicado, así como también informar otros ingresos obtenidos en caso de pluriempleo.



Para la presentación de dicho formulario se accede desde la web de AFIP ingresando al servicio "Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR".

Desde el Blog del Contador señalan las claves de este sistema:



¿Quiénes deben presentar el SIRADIG?



La presentación debe hacerse hasta el 31 de marzo de cada año y le corresponde a:



- Quienes tengan ingresos por cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.



- Los empleados en relación de dependencia.



- Los jubilados, pensionados, quienes tengan retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto sean por su trabajo personal y siempre que hayan estado sujetos al pago del impuesto. También están incluidos quienes tengan rentas de planes de seguros de retiro privados que se perciban bajo la modalidad de renta vitalicia provisional y sean administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.



- Los socios de cooperativas de trabajo, excepto los consejeros.



- Las retribuciones que perciben los actores a través de la Asociación Argentina de Actores.



Es importante destacar que para deducir o informar las deducciones de Ganancias- F.572 Web- que se realiza anualmente a través del servicio "Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – Trabajador", se tendrá que realizar aún cuando en el período fiscal no se obtengan ingresos, deducciones y/o nuevas cargas de familia.



¿Que datos se deben cargar en el SIRADIG?



En el mencionado servicio SiRADIG, el trabajador deberá completar:



Sus datos personales,



Información referida al empleador o empleadores que tuvo durante el período fiscal que declara, debiendo indicar cuál de ellos es su agente de retención,



Detalle de las Cargas de Familia,



Importe de las ganancias liquidadas por otros empleadores (en caso de pluriempleo),



Deducciones y desgravaciones,



Otras retenciones, percepciones y pagos a cuenta.



Información referida al empleador



De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución General 4003, deberá actuar como agente de retención aquel que abone las remuneraciones de mayor importe.

Respecto de los empleadores que no actúen como Agentes de Retención, el trabajador deberá ingresar los importes de remuneración y deducciones que surjan del recibo de haberes extendido por dichos empleadores.





Cargas de familia



En cuanto a las cargas de familia, desde el período fiscal 2017, de acuerdo a las modificaciones introducidas por la Ley 27346 y la Resolución General 4003 de AFIP, solo podrán deducirse:



- Cónyuge



- Hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo.



Dichas deducciones serán computables siempre y cuando se den las siguientes condiciones en conjunto para cada carga de familia:



- Estén a cargo del trabajador,



- Sean residentes en el país,



- No obtengan ingresos anuales superiores al mínimo no imponible.



En cuanto a las deducciones, se podrán informar, además de las que figuran en el recibo de sueldo del trabajador (jubilación, obra social, aportes sindicales):



- Cuotas médico – asistenciales



Deberá consignar los importes realmente abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico asistencial (Medicina Prepaga o aportes complementarios a obras sociales), correspondientes al empleado y a las personas que revistan para el mismo el carácter de cargas de familia, informadas en la pantalla "Detalle de las Cargas de Familia".



El importe a deducir por dichos conceptos no podrá superar el 5% de la ganancia neta.

Primas de seguro para el caso de muerte



Se podrán deducir los seguros que cubren riesgos de muerte del empleado.



En el caso de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros, solo será deducible la parte de la prima que cubre el riesgo de muerte.



Dicha deducción solo se practicará hasta alcanzar el tope que para cada año se encuentra vigente.



Donaciones



Se podrán deducir las donaciones efectuadas a los fiscos nacionales, provinciales y municipales, a las instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles, en tanto se encuentren reconocidas por la AFIP como exentas del impuesto a las ganancias.



El importe a deducir por dichos conceptos no podrá superar 5% de la ganancia neta.



Intereses por Préstamos Hipotecarios



Se podrá deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a casa-habitación.



Se podrán deducir hasta $20.000 anuales.



Gastos de Sepelio



Se trata de los gastos de sepelio incurridos en el país originados por el fallecimiento del empleado o de las personas que estén a su cargo, informadas en la pantalla "Detalle de las Cargas de Familia".



Se podrán deducir hasta $996,23 anuales.



Gastos médicos y paramédicos



Comprende los honorarios facturados correspondientes al empleado y a las personas indicadas como Cargas de Familia.



Se permite la deducción del 40% del monto facturado.



Deducción del Personal de Casas Particulares



Las personas que cumplimenten lo establecido por la Ley 26.844 y en la Resolución General 3491 de AFIP en su carácter de "empleador" con relación al personal de Casas Particulares, podrán deducir la remuneración abonada al mismo como así también las contribuciones patronales ingresadas, que se encuentran incluidas en la cotización fija mensual.



El monto anual deducible, no podrá superar el monto de la ganancia no imponible anual.



Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca Aportes Efectuados por los Socios Protectores de Sociedades de Garantia Reciproca



Se deberá informar la CUIT de la Sociedad de Garantía Recíproca y los aportes efectuados durante el año calendario que se está declarando.





Reintegro de Aportes de Socios Protectores a Sociedades de Garantía Recíproca: Se deberá informar la CUIT de la Sociedad de Garantía Recíproca y los aportes efectuados durante el año calendario que se está declarando.



Corredores y viajantes de comercio



En el caso de poseer un vehículo afectado a la actividad se deberán informar los datos relacionados con el mismo aunque el rodado se encuentre totalmente amortizado.



Dicha información servirá para admitir la procedencia de los gastos relacionados con el automotor.



Cumplidos los 5 años desde la fecha de su afectación, no se permitirá el ingreso de valor alguno en el campo "Valor Total de la Amortización del Período".



Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador



Se podrán deducir en los importes que fije el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a la actividad de que se trate o -de no estar estipulados por convenio- los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo o constancia que a tales fines provea éste al empleado, hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible.



Viajes de corta distancia: será deducible hasta un 40% del mínimo no imponible.



Viajes de larga distancia: será deducible hasta el 100% del mínimo no imponible.





Alquileres



Para los casos de alquileres de inmuebles destinados a su casa habitación, y hasta el límite de la suma prevista en el inciso a) del artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, siempre y cuando el ciudadano o el causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción.



La deducción permitida será la equivalente al hasta el 40 % del alquiler abonado mensualmente, siempre que ese monto no supere el mínimo no imponible.



Gastos realizados por la adquisición de indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo



La deducción aplica cuando estos gastos sean de carácter obligatorio y que, debiendo ser provistos por el empleador, hubieran sido adquiridos por el empleado en virtud de los usos y costumbres de la actividad en cuestión, y cuyos costos no fueron reintegrados.



Aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación

La deducción solo se practicará hasta alcanzar el tope que rige para cada período.



Retenciones, percepciones y pagos a cuenta



Impuestos sobre Créditos y Débitos en Cuenta Bancaria



Se puede informar como pago a cuenta:



- 33% del impuesto percibido a la tasa del 6%º -seis por mil- originado en las acreditaciones realizadas en la cuenta bancaria.



- 33% del impuesto ingresado o percibido alcanzado por la tasa del 12%º -doce por mil-.



Ajustes por montos retroactivos



En este ítem corresponde cargar el monto de los ajustes de salarios de años anteriores pagados por otro empleador y cobrados durante el período que se está declarando.



Ajustes por sociedades de garantía recíproca



Si corresponde, en este apartado se debe informar la CUIT de la sociedad y los aportes efectuados durante el año calendario que se está declarando.



En el sistema se puede cargar esta información desde la solapa de ajustes y también desde la solapa "deducciones y desgravaciones".

Liquidación Anual F.1357



La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció una serie de modificaciones en la reglamentación del régimen de retención del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, es decir para empleados y/o jubilados con vigencia desde el 1 de enero de 2019.



Las referidas modificaciones fueron oficializadas mediante la Resolución General 4.396 y en uno de sus puntos establece la obligación de presentar el formulario de liquidación anual del impuesto por parte del agente de retención en forma digital a través del SIRADIG (Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias).



En tal sentido, el fisco determinó que los agentes de retención deberán presentar las liquidaciones, con "Clave Fiscal", mediante transferencia electrónica de datos a través del servicio denominado "Presentación de DDJJ y Pagos" del sitio "web" de AFIP, en los casos y plazos que se indican a continuación (Ver Manual y Diseño de Registro):



Presentación obligatoria



a) Liquidación anual de los trabajadores que hubieran obtenido en el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o superior a $1.500.000, y de aquellos a los que no se les hubiera practicado la retención total del gravamen sobre las remuneraciones abonadas: hasta el último día hábil del mes de abril del año inmediato siguiente a aquél que se declara, excepto que entre el 1º de enero y la mencionada fecha se produjera la baja o retiro del beneficiario, o el cambio de agente de retención, en cuyo caso deberá ser realizada juntamente con la liquidación final o informativa, según corresponda.



b) Liquidaciones final e informativa: dentro de los 5 días hábiles inmediatos siguientes de realizada la liquidación que corresponda.



Verificada la consistencia de los datos transmitidos, el sistema generará el formulario de declaración jurada F. 1357, el que será puesto a disposición del beneficiario a través del "Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR".



Opcional



Respecto de los beneficiarios que hubieran obtenido rentas brutas inferiores a un $1.500.000 durante el año que se liquida y que hubieran sido pasibles de retenciones del impuesto, el agente de retención podrá optar por efectuar la presentación de la liquidación anual mediante el aludido servicio con "Clave Fiscal" o entregarle al beneficiario de la renta una copia confeccionada siguiendo el modelo previsto en el Anexo III de la Resolución General 4.003.



Acciones del sujeto retenido



Los trabajadores y/o jubilados podrán consultar e imprimir el formulario de declaración jurada F. 1357 "Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia" correspondiente a la liquidación anual, final o informativa, según corresponda, confeccionada por el agente de retención a través del "Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR".



El citado formulario se encontrará disponible para su consulta a partir de las siguientes fechas:



– Liquidación anual: a partir del día siguiente al último día hábil del mes de abril del año inmediato siguiente a aquél que se declara.



– Liquidación final o informativa: a partir del día siguiente al de la presentación del formulario de liquidación anual por parte del agente de retención, es decir como máximo dentro del sexto día de producida la desvinculación del trabajador.



Cuando se produzca el cambio del agente de retención dentro del mismo período fiscal, el beneficiario de las rentas deberá presentar al nuevo agente una impresión de la liquidación informativa dentro de los 10 días hábiles contados desde que tal hecho ocurra.



Asimismo, en el supuesto que al comenzar una relación laboral el beneficiario cuente con una liquidación final practicada en el mismo período fiscal, deberá presentar una impresión de la misma al nuevo agente de retención, dentro de los 10 días hábiles contados desde el inicio de la nueva relación laboral.