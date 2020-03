Cuarentena: cómo se puede retirar dinero en efectivo sin ir al cajero

Si bien los cajeros seguirán funcionando, y aseguran que habrá dinero disponible, existen otros lugares para poder obtener efectivo

El Gobierno garantizó la disponibilidad de efectivo a través de cajeros automáticos durante el fin de semana para los individuos que requieran de dinero físico.

"Durante el fin de semana, se mantendrá la reposición de dinero en los cajeros de los bancos que abonan jubilaciones y salarios", indicó el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks.

La medida se confirmó tras un encuentro mantenido entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el jefe de Seguridad del Banco Central, Omar Arce.

Según el Banco Central, más de 35.500 puntos de extracción garantizan la disponibilidad de efectivo en el país ante el aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

Este número incluye a los más de 18.000 cajeros automáticos y otros 17.500 puntos de extracción de efectivo en líneas de cajas de comercios como supermercados, farmacias o estaciones de servicio que permiten extraer efectivo de las cuentas bancarias de los clientes.

Esta alternativa es muy importante en este momento, ya que quien va al supermercado, podrá resolver dos temas al mismo tiempo, lo mismo que si va a las farmacias y estaciones de servicio. El servicio no tiene ningún costo extra y no es necesario un monto mínimo de compra para hacerse de billetes.



Sin embargo, hay un tope de extracción que está sujeto al límite diario permitido de cada usuario y al máximo fijado por el comerciante (al igual que puede suceder con una terminal que está quedándose sin billetes). Hasta hace pocas semanas atrás, ese límite era de $5000 y fue ampliado por el aumento de la demanda de los comercios y los consumidores.



Las empresas de pago de servicios también ofrecen retirar efectivo a través del sistema PIM, una billetera virtual que lanzó el año pasado el Banco Nación con el fin de lograr una mayor inclusión financiera.

La herramienta -que no requiere ni de una cuenta bancaria ni de tarjetas de crédito, y no tiene costo ni para el usuario ni para los pequeños comercios- permite retirar efectivo en donde se le carga dinero, a través de Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, cajeros Link y Banelco, Home Banking o PagoMisCuentas.



Para los comercios, esta posibilidad les permite disminuir el manejo de efectivo en caja, atraer a los clientes a sus lugares y ofrecerles un servicio de valor agregado, dado que no todos los establecimientos cuentan con esta alternativa.