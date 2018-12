Desafío a los sindicatos Vuelos "blindados" durante las fiestas: el Gobierno extendió el permiso para que policía aeronáutica opere rampas en caso de paro

Junto a la Fuerza Aérea, PSA podrá prestar todo tipo de servicios "ante la presentación de circunstancias excepcionales que así lo requieran”

La medida, que en principio se encontraba acotada al lapso que comprendió el G20, ahora se extenderá más allá de las fiestas.

Vía la resolución 929 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) extendió por 30 días más la autorización para que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Fuerza Aérea desempeñen “funciones en plataforma y prestar servicios de rampa, ante la presentación de circunstancias excepcionales que así lo requieran”.

Lo dispuesto por el organismo ya encendió las críticas en el sector gremial, que entiende al marco como una acción del Gobierno pautada para neutralizar cualquier medida de fuerza que eventualmente lleven a cabo los trabajadores de la actividad aeronáutica durante los días de fiestas de fin año.

“No dejan expresado en qué situación se daría esta intervención, pero es claro que es una habilitación para PSA y la Fuerza Aérea se hagan cargo de las actividades. De esta forma fijan condiciones para que estas fuerzas puedan ingresar y asumir el control en cualquier circunstancia”, dijo a iProfesional Marcelo Belelli, coordinador de ATE en ANAC, la dependencia vinculada al Ministerio de Transporte.

Según la organización, el personal de PSA carece de formación para cumplir funciones en pista y, en simultáneo, el escaso tiempo asignado a la preparación de los agentes -aseguran- no ayudará en un escenario crítico de tráfico de vuelos o en una instancia de cese de actividades por decisión sindical.

Lo decidido:

“Habrá accidentes si se da la intervención. Operar en plataforma es sumamente peligroso y no se pueden manipular aviones, transportes, sin ningún tipo de experiencia”, sostuvieron ante iProfesional fuentes de APTA, el gremio que nuclea a los técnicos aeronáuticos.

En contrapartida, voces cercanas a la PSA descartaron que lo fijado ahora por ANAC tenga por objeto desactivar cualquier parálisis en los servicios a manos de huelgas.

"(La medida) hace referencia a poder intervenir en algún caso particular, con un avión particular por una cuestión de seguridad. Pero no hacer un trabajo ‘rompehuelga’ porque se estaría descuidando la labor primaria, que es la seguridad, es estar en los puestos de control", declararon.

En el marco del reciente G20, el Gobierno emprendió la preparación de unos 150 efectivos de la PSA en tareas a realizar en los distintos aeropuertos del país. Ya en ese momento, desde ATE ANAC sostuvieron que una cobertura a nivel nacional requiere de, como mínimo, unos 1.200 agentes para cubrir tareas en pista.

La extensión de la medida hasta enero de 2019 se llevaría a cabo con la misma dotación ya entrenada para el G20.