Apagones: aunque persisten los cortes, las empresas apuntan a restablecer todo el servicio durante el día

Atentas al escenario de queja en aumento y apagones que aún persisten en varias zonas del conurbano y Capital Federal, las distribuidoras aceleraron el trabajo de sus respectivas escuadrillas y apuntan a reducir al mínimo la cantidad de cortes hacia el final de esta jornada.

A horas del mediodía, el número de hogares sin suministro superaba los 55.000, una marca todavía elevada pero lejana de los casi 480.000 con los que cerró el martes. La falta de electricidad seguía siendo una constante en zonas de Provincia como Tigre, Escobar, José C. Paz y Ezeiza.

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los puntos más afectados ya dentro de la geografía porteña se distribuyen entre los barrios de San Telmo, Villa Soldati, Almagro, Monserrat y Recoleta.

Consultadas por iProfesional, sendas fuentes de las distribuidoras minimizaron el tenor de los apagones de las últimas 48 horas. “Tuvimos cortes apenas por encima de lo que ocurre en un día normal de operaciones. Si bien hay casos especiales que pueden mostrar cierta complicación, lo cierto es que subsanamos con velocidad las principales emergencias. Hoy solucionaremos prácticamente todo”, señaló una voz cercana a Edenor.

“Ayer fue un día complicado, eso es cierto. Pero no sólo para la distribución: la misma Cammesa reconoció que estuvo a un paso de batir el récord de energía entregada. Esto significa que la demanda también funcionó al límite porque los hogares demandaron mucha más electricidad que lo habitual”, añadió.

Desde las compañías sostuvieron que, más allá de los cortes multiplicados y el malestar de los usuarios, la red de suministro funcionó dentro de los parámetros esperados. En simultáneo, hasta se animaron a pronosticar que la situación de apagones establecida en las últimas dos jornadas no volverá a repetirse si vuelve el calor intenso.

“No deberíamos volver a tener problemas serios. Dentro de la compañía se trabaja con tranquilidad, en un monitoreo constante de cables y transformadores. Nuestra estructura de media tensión está sistematizada por lo que estamos al tanto de todo lo que ocurre. Confiamos en que las inversiones que se hicieron permitirán sortear cualquier situación”, se indicó muy cerca de Edenor.

Por supuesto que en torno a las distribuidoras reconocen que, de ocurrir nuevamente un contexto de días sucesivos con temperaturas superiores a los 35 grados y sin una baja pronunciada de grados por la noche, el funcionamiento del tendido en Capital y el conurbano podría volver a resentirse.

“El problema no es atender un momento puntual de calor. Los inconvenientes comienzan cuando la temperatura no disminuye a lo largo de varios días. Sin descanso de la red, bueno, no hay equipo de aguante”, expuso un experto consultado por este medio.

Aumento de la tarifa

Tras la ola de calor y los cortes, llegan nuevos aumentos en el precio de las tarifas.

La primera suba para la electricidad del año dispuesta por el Gobierno comenzará a aplicarse este viernes cuando arranque el mes de febrero. En algunos casos, el incremento en la tarifa de luz llegará al 32%.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) será el encargado de publicar los nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur, que empezarán a regir ese mismo día.

El incremento promedio para hogares será de 26%, aunque en algunas categorías la suba alcanzará el 32%. Este mes solo se trasladará el aumento mayorista de la energía (generación y transporte), y se dejará para marzo la actualización de los ingresos de distribución.

Los incrementos en la tarifa de luz ascenderán hasta un total del 55% en todo el 2019. Las subas restantes del año serían de un 14% en marzo, un 4% en mayo y de otro 4% en agosto.

Las estimaciones oficiales indican que en marzo próximo casi el 70% de los hogares pagará hasta $ 1.275 por mes. Estos valores serán para el área metropolitana donde prestan servicio las empresas Edenor y Edesur. Según dejaron trascender fuentes de Energía, para el interior del país la actualización estará vinculada con el Valor Agregado de Distribución (VAD) provincial.

El servicio de luz ya sufrió un aumento superior al 50% el año pasado, por encima de la inflación. Este año se estima que va a darse una situación parecida.

Desglosando por tipo de usuario, las categoría R1, R2 y R3 en las que se ubican 3,87 millones de hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires, tendrán un alza del 30 al 32%. Recién a partir de las categorías más altas que implican consumos superiores a 500 kilovatios mensuales se encuentran las subas menores al 30%.

Recién en marzo, el aumento que se aplique en Capital Federal y Gran Buenos Aires – 14% promedio simple- será para mejorar los ingresos de Edenor y Edesur. En ese caso, para los consumos que agrupan al mayor número de hogares, la suba rondará un 10%.