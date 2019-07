Telecom retoma la búsqueda de fondos en los mercados de capitales

Reflotó la emisión de Obligaciones Negociables por hasta u$s500 millones que había frenado en el 2018 por la volatilidad e inestabilidad de los mercados

Un año después de haber suspendido la búsqueda de fondos en el exterior para financiar proyectos en el país, Telecom Argentina vuelve a intentar recaudar dinero en los mercados internacionales.

La operadora de telecomunicaciones acaba de anunciar que retoma un plan para emitir Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s500 millones que en el 2018 había cancelado en tres oportunidades.

Se trata de papeles que forman parte de un programa mayor por hasta u$s3.000 millones cuyas colocaciones iniciales habían sido pactadas para el 3, 8 y 21 de mayo del 2018, luego postergadas para el 14 de junio y una vez más para el 28 del mismo mes.

Luego de esa fecha, la empresa no volvió a intentar salir a colocar estos títulos en el mercado de capitales teniendo en cuenta la situación de inestabilidad tanto del mercado local como de los internacionales y que no estaban dadas las condiciones para endeudarse ya que las tasas que se ofrecían no eran favorables.

De hecho, en su momento fuentes de la compañía habían admitido que la volatilidad internacional y en especial la incertidumbre financiera y cambiaria interna hicieron que las tasas a pagar resultaban demasiado elevadas para las pretensiones de la empresa.

Te puede interesar Crisis en la fábrica de galletitas Tía Maruca: 400 empleos están en peligro

Las ON que iban a ser emitidas incluían plazos de cinco años, siete años y hasta 10 años pero con la fecha de su lanzamiento inminente, Telecom las volvió a postergar para el 3 de agosto del año pasado.

Sin embargo, ese día la operación volvió a suspenderse. Pero en lugar de informar una nueva fecha, la compañía prefirió enviar un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), anunciando que el programa quedaba congelado hasta nuevo aviso.

"Se informa que la compañía ha decidido suspender temporalmente, hasta nuevo aviso, el período de colocación de las ON. En virtud de ello, se hace saber el público inversor que la compañía publicará un aviso complementario al suplemento de prospecto dando a conocer la fecha en que se reanudará el período de la oferta y la fecha de adjudicación", decía el comunicado de un año atrás.

Ahora, la empresa lanzará las series de ON por un valor nominal de u$s300 millones pero que pueden ampliarse hasta los u$s500 millones y cuya recaudación será íntegramente utilizada en refinanciar deuda ya contraída por la compañía propiedad del fondo Fintech, del empresario mexicano David Martínez.

La decisión se tomó tras considerarse que las actuales condiciones de los mercados de capitales son mucho más favorables tanto en el país como en el exterior, con lo cual existen fuertes chances de obtener dinero para pagar el precio de compra de las ON Clase A con sus intereses y gastos ya emitidas y también para reformular otros pasivos de largo plazo que enfrenta la compañía y que fueron tomados para sostener sus planes de expansión en la Argentina.

Te puede interesar Por decreto, Macri otorga beneficios para la construcción de un nuevo gasoducto en Vaca Muerta

En el prospecto publicado por Telecom Argentina en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se explica que en el país el banco colocador será el ICBC. En el caso de los mercados externos, la responsabilidad será del Citigroup Global Market; HCBC Securities; JP Morgan Securities y Santander Incvestment Securities.

El período de la oferta por las ON termina este jueves al mediodía, cuando los colocadores locales e internacionales podrán recibir las manifestaciones de interés de parte de los inversores.

En el caso del monto total de la emisión, será definido por Telecom Argentina luego de finalizado el procedimiento de colocación y adjudicación de las ON. Lo mismo ocurrirá con el rendimiento de la emisión mientras que el monto mínimo de suscripción fue establecido en los u$s150.000.

Sobre los métodos de colocación y adjudicación, en el prospecto se aclara que se realizarán a través del proceso denominado de libro abierto o book building que estará a cargo de los bancos colocadores internacionales.

En este sentido, los potenciales inversores deberán presentar las manifestaciones de interés, indicando el monto de la suscripción y el rendimiento aplicable solicitado expresado con tasa nominal anual redondeada a tres decimales.

Te puede interesar LA AFIP estudia aplicar una retención de impuestos en las operaciones inmobiliarias

Las ON tendrá fecha de vencimiento a los siete o 10 años contados desde sus emisiones mientras que el capital se pagará en una sóla cuota en la fecha de caducidad.

Además, devengarán intereses a la tasa fija que será determinada por la compañía luego de finalizado el procedimiento de colocación y adjudicación de las ON detallado en el plan de distribución del suplemento del prospecto. Además, estos intereses se pagarán en forma semestral.

Cuando el año pasado, la empresa optó por no continuar con la emisión de estos títulos por la inestabilidad y la volatilidad que sufría la economía local, otras compañías también siguieron el mismo camino.

Un caso fue el de Ganadera La Paz, que opera en la provincia de Mendoza y que está integrada por capitales nacionales y su principal accionista es la Cooperativa de Seguros Triunfo Limitada. Sus propietarios llevaron a cabo una asamblea extraordinaria de tenedores de ON Serie 1 para considerar la modificación del plazo de vencimiento de estos tí¬tulos, prorrogando la fecha hasta el 23 de junio pasado.

Lo mismo pasó con Distribuidora de Gas del Centro, que pospuso en marzo del 2018 la oferta pública de acciones en la Bolsa local por hasta u$s210 millones, también debido a la "volatilidad de los mercados".

En la lista también figuraba Bioceres, que pospuso su OPA en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en Nueva York hasta nuevo aviso, mientras que otras empresas debieron reducir sus precios de colocación inicial para no fracasar, como son los casos de Central Puerto y Corporación América Airport.

Ese año, la última colocación de deuda llevada adelante por una empresa argentina en el exterior fue en abril, cuando Transportadora de Gas del Sur (TGS) obtuvo de Wall Street u$s500 millones con un bono que vence en 2025, a una tasa del 6,75 por ciento.