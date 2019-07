La dueña del Fernet 1882 debe $1.500 millones: cuáles son los bancos acreedores

La compañía que también fabrica otros productos incumplió con los pagos a proveedores por primera vez en más de 130 años de historia

Porta Hnos., una empresa cordobesa que nació hace 137 años, declaró el concurso de acreedores para ordenar un pasivo de unos $1.500 millones, principalmente con el sector financiero.



Aunque no brindaron información oficial del último balance, estimaciones del mercado sitúan en unos $ 2.500 millones la facturación anual de Porta Hnos., con lo cual un pasivo bancario del orden de los $1.500 millones supone un arduo camino de refinanciación en el marco de un mercado interno en recesión, según InfoNegocios.



Entre las entidades a quienes la empresa le adeuda una gran suma de dinero se encuentran:

- Banco Nación $452.903.000

- Banco Galicia $169.636.000

- Banco Ciudad $160.796.000

- Bancor $157.106.000

- Citibank $124.038.000

- Santander $73.449.000

- Banco Patagonia $59.177.000

- Banco de Inversión y Comercio Exterior $57.285.000

- BBVA 49.516.000

- Bradesco $45.706.000

- Banco Comafi $43.615.000

- Banco Macro $27.798.000

- HSBC $21.677.000

- Finandino Compañia Financiera $16.498.000

- ICBC $10.501.000

- Banco Provincia $9.696.500

Las deudas suman un total de 1.479.397.500 de pesos.

Aunque desde la empresa resaltan que el Concurso no "agarra" a la AFIP (no hay deudas impositivas ni previsionales, dicen), más del 50% de la deuda bancaria corresponde a entidades públicas: Nación, Bancor y Banco Ciudad).



Los productos de Porta Hnos. están todos dirigidos al mercado interno, y entre ellos se destacan la producción de alcohol a granel para la industria alimenticia, minidestilerías de alcohol con el mismo objetivo y productos de consumo masivo como vinagres, acetos, alcohol en gel y el fernet 1882.