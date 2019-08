Trabajadores despedidos de la planta cordobesa de Zanella piden su reactivación

Operarios despedidos de la fábrica de motos Zanella y dirigentes de la UOM reclaman en Cruz del Eje por el cierre de la planta de producción

Operarios despedidos de la fábrica de motos Zanella y dirigentes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reclaman en Cruz del Eje, Córdoba, por el cierre de la planta de producción ubicada en esa ciudad.

El pasado viernes, desde la empresa habían anticipado la paralización de la fábrica y la determinación de pagar en 12 cuotas mensuales las indemnizaciones de los 44 operarios cesanteados.

Desde la UOM rechazan el cierre y esa forma de pago para las indemnizaciones calificándola de "inadmisible".

A primera hora del lunes, a los empleados que concurrieron a trabajar se les impidió el ingreso con la guardia de seguridad privada contratada por la empresa. Sin embargo, los representantes gremiales de los trabajadores de Zanella afirmaron que no recibieron todavía los telegramas que oficializan los despidos.

Zanella fue hasta hace dos años una de las marcas con más ventas en todo el país y montaba hasta 80 mil rodados mensuales, pero por la recesión y la fuerte caída del mercado bajó su producción hasta 8 mil motos al mes.

En su planta fabril ubicada en San Luis intentó despedir a 40 de sus 100 empleados, pero una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo postergó esa medida de la empresa. Este año, Zanella ya había cerrado su fábrica de Mar del Plata.

La UOM protestó este lunes sobre la ruta 38 en cercanías de Cruz del Eje frente a la fábrica Zanella y pidió evitar el cierre de la empresa donde trabajan unos 40 obreros.

Los trabajadores colgaron carteles en los portones de ingreso y aseguran que la empresa está tomada.

Hasta el lugar llegó el secretario general del gremio, Rubén Urbano quien aseguró que hay un "lockout patronal" y que esta mañana los trabajadores "se encontraron con la puerta cerrada".

"Estamos acá por el lockout patronal que produjo la empresa esta mañana, los compañeros vinieron a ejercer su fuerza laboral, no les permitieron, están las puertas cerradas produciendo este lockout", dijo Urbano.

"Todavía no sabemos porque no ha habido ninguna aclaración por parte de la empresa, cuál es el significado, si es cierre definitivo, si están todos despedidos, no sabemos el significado porque tampoco los trabajadores no han recibido ningún telegrama", aseveró el gremialista.