Otro sector que protesta: la TV cable reclama menos impuestos y se queja por Netflix

Los productores de contenidos locales ven amenazado su negocio por el crecimiento de plataformas extranjeras, la presión tributaria y la incertidumbre

Y un día, el sector de las telecomunicaciones y la producción de contenidos local también reclamó por reglas claras, mínima estabilidad y menor presión impositiva.

En esta línea, además pidieron que las empresas extranjeras que distribuyen contenidos por Internet, como Netflix y otras, paguen por el uso de las redes físicas que existen gracias a las inversiones locales.

Eligieron el marco que les dio las Jornadas Internacionales de la televisión por cable (ATVC), para exponer sobre las dificultades que los distintos actores tienen para mantener el negocio. Según detallan, van desde la posibilidad de hacer inversiones hasta girar dólares al exterior para pagarles a las señales que ofrecen en sus paquetes de servicios.

Y quien expusieron estas necesidades fueron el presidente de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA), Sergio Veiga, y el de ATVC, Walter Burzaco.

El vicejefe de Gabinete de la Nación, Andrés Ibarra, y la presidenta del Enacom, Silvana Giudici, los escucharon. Y cuando llegó el momento de hablar, el también secretario de Modernización tomó el guante y aseguró que se había recibido el mensaje y que se les daría una respuesta a las cuestiones planteadas.

¿Qué manifestaron Veiga y Burzaco?

Veiga comenzó hablando sobre las grandes transformaciones que viene experimentando el sector, especialmente en los últimos años, no sólo por el cambio tecnológico, sino también por los cambios de consumo de los usuarios.

Comentó sobre los esfuerzos por innovar que se realizan a nivel local y regional, y por el fuerte compromiso de inversión y de trabajo de las empresas.

"Hoy la competencia es global. Para los que producimos y generamos acá nuestra escala es local y encima se producen turbulencias que obstaculizan nuestro accionar por las cargas impositivas, por las dificultades para acceder al crédito, por los problemas para cumplir con la cadena de pagos al exterior, y por las desventajas que tenemos ante los competidores globales", afirmó.

No obstante, aseguró Veiga, la industria sigue innovando. Pero pidió que, para que este proceso continúe, debe descomprimirse la carga impositiva.

"Pedimos reglas claras, para poder desarrollarnos, para crecer. La incertidumbre que soportamos no es bueno para nada ni para nadie. Por eso pedimos por favor al Gobierno, a la oposición, a todo el arco político, les pedimos reglas de juego estables, acuerdo básicos" puntualizó.

Y agregó: "Necesitamos la visión de una Argentina competitiva, productiva, integrada al mundo. Les pedimos un eficiente manejo de los recursos. Y, en consecuencia, menores cargas impositivas. En definitiva, les pedimos un horizonte mínimo de estabilidad macroeconómica y monetaria. Pedimos reglas claras para continuar con los procesos de innovación para seguir compitiendo", cerró su parte.

Luego fue el turno de Walter Burzaco. En uno de los auditorios del subsuelo del Hilton Buenos Aires, donde hasta este jueves se desarrollarán las Jornadas ATVC, el directivo de ATVC repasó lo realizado por el sector del cable a lo largo de los años, y dijo que había que continuar invirtiendo en redes.

"Tenemos que seguir ampliando las autopistas (redes) a todo el país. Pero necesitamos darle certidumbre a las inversiones, contar con previsibilidad, con una política de Estado orientada a la convergencia", indicó.

Resaltó que las empresas de TV paga que operan en el país, "principalmente Pymes", dijo, crean trabajo directo e indirecto, inciden en el PBI y tributan en el país, además de reinvertir lo que obtienen.

"Pero por el desarrollo tecnológico hay nuevas formas de satisfacer las demandas de los consumidores, a través de los OTT (proveedores de servicios de streaming, como Netflix), que se desarrollan en un contexto totalmente desregulado, lo que implica que existan asimetrías regulatorias", sostuvo.

Indicó que el sector audiovisual en la Argentina está sobre regulado, razón por la que es necesario que "nuestros socios sean liberados de las cargas impositivas los elevados aranceles, y los excesivos controles burocráticos", porque, aseveró, "las 700 pymes de cable del interior están en estado crítico".

Sostuvo que ya no es posible que las empresas que invierten en infraestructura no perciban un beneficio por ello. "Plantear que las redes no perciban beneficios es absurdo. La remuneración por el uso de las redes y otros servicios es vital para la continuidad de nuestras prestaciones", indicó, parafraseando de algún modo a declaraciones que hiciera en julio pasado Luis Almagro, secretario general de la OEA, en relación a la explotación de las infraestructuras de red.

La alusión es para las empresas como Netflix, Amazon Prime Video, y otras plataformas de streaming de video que no pagan por las inversiones en red que deben hacer quienes brindan los servicios de Internet.

A medida que estas empresas ofrecen más contenidos y en formatos de más alta calidad la demanda de capacidad es cada vez mayor, no sólo porque así lo piden los usuarios sino porque no es lo mismo transportar contenidos en HD que en 4K. Y esa mayor inversión siempre queda, y casi de manera exclusiva, de parte de quien ofrece el servicio de internet.

Para las empresas que ofrecen este servicio esa situación es asimétrica, pues mientras ellas deben afrontar las crecientes inversiones, las proveedoras de contenidos on demand sólo lo hacen en producción de contenidos y no en infraestructura.

Por eso, dijo Burzaco, el desafío radica en adoptar una regulación flexible que ante las nuevas dinámicas competitivas apunte a tener reglas similares para servicios similares. Con orgullo, con emoción y con satisfacción, podemos aseverar que llevamos más de cincuenta años aportando al país, afirmando las identidades, desarrollando la cultura nacional y construyendo el puente hacia un futuro en constante evolución.", concluyó.

La presidenta del Enacom, Silvana Giudici, hizo una especie de balance de gestión de lo realizado por la entidad en estos años, y propuso barrer con los aspectos regulatorios para elevar las asimetrías entre los productores de contenido locales e internacionales.

Acto seguido, fue el turno del vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, quien se ocupó de destacar las acciones realizadas en materia de telecomunicaciones durante este Gobierno.

"Estamos en las antípodas de la gestión anterior, y esto forma parte de lo que viene. Hemos tomado el mensaje sobre la baja de las cargas y tomaremos las decisiones que hagan falta para que el sector sea el motor de crecimiento del resto de la economía", concluyó el ministro.