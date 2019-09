Gaseosa light versus con azúcar: ¿cuál es más saludable, según un estudio?

Un análisis que compara el efecto en el cuerpo de las gaseosas dietéticas frente a las que no lo son creó preocupación en los consumidores

Los consumidores de Coca Cola sin azúcar y Diet Pepsi quedaron sorprendidos cuando conocieron los resultados de un estudio sobre los efectos en el cuerpo de ambas bebidas.

Según un análisis publicado por la revista JAMA Internal Medicine, quienes toman bebidas artificialmente edulcoradas tienen una probabilidad 26% mayor de morir prematuramente que las personas que rara vez beben gaseosas sin azúcar.



El estudio siguió a 450.000 europeos a lo largo de 16 años y llevó un registro de la mortalidad entre los consumidores de gaseosas, tanto azucarados como sin azúcar.



No fue sorpresivo que los autores encontraran que la posibilidad de morir joven era 8% mayor para las personas que bebían dos vasos o más de bebidas azucaradas al día en comparación con las personas que consumían menos de un vaso al mes.



Pero lo que despertó temores fue la sugerencia de que beber Coca-Cola dietética podría ser aún más mortífero que ingerir la versión clásica.



"Quizá sería prudente limitar el consumo de todas las gaseosas y reemplazarlos con alternativas más saludables, como el agua", afirmó Amy Mullee, nutrióloga en el University College Dublin que trabajó en el estudio, según Clarín.



Otra investigación encontró una correlación entre las bebidas con edulcorantes artificiales y la muerte prematura.



El problema, dicen los expertos, es que estos y otros estudios no han logrado responder una pregunta esencial: ¿Consumir bebidas endulzadas con aspartamo o sacarina daña la salud? ¿O será que la gente que bebe mucho Snapple dietética o Sprite sin azúcar en general ya lleva un estilo de vida menos saludable?



Las preocupaciones sobre los edulcorantes artificiales han existido desde los 70, cuando algunos estudios descubrieron que ingerir grandes cantidades de sacarina causaba cáncer en ratas de laboratorio. La Dirección de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) emitió una prohibición temporal al edulcorante, pero investigaciones posteriores encontraron que el químico era seguro para el consumo humano.



Los edulcorantes químicos creados más recientemente, como el aspartamo o la sucralosa, también han sido objeto de mucho estudio; según la FDA, hay poca evidencia de que afecten de manera negativa la salud de una persona.



Mullee mencionó que los efectos nocivos de los edulcorantes artificiales no pueden ser descartados, apuntando a estudios que sugieren un posible vínculo entre el aspartamo y los niveles elevados de glucosa e insulina en humanos.



Para los consumidores, las señales encontradas pueden ser confusas. Jim Krieger, el fundador y director ejecutivo de Healthy Food America, un grupo de defensa del consumidor en EE.UU., dijo que el nuevo estudio y otros como este generan más preguntas de las que responden.



"A estas alturas lo mejor sería tomar agua, té o café sin azúcar y no arriesgarte con bebidas de las que sabemos poco", opinó.