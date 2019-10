El líder de los trabajadores petroleros pidió que Galuccio vuelva a dirigir YPF

El senador neuquino y líder del sindicato de petroleros, Guillermo Pereyra, salió a apoyar el regreso de Miguel Galuccio a la presidencia de YPF en un eventual gobierno de Alberto Fernández.

"Yo tengo una relación de amistad y respeto mutuo, lo considero una persona muy inteligente. Seguramente si le toca conducir nuevamente los destinos de YPF sería muy bueno. Él tuvo una relación con los trabajadores en forma directa y nunca tuvimos problemas", afirmó Pereyra al sitio LPO.

"Yo sólo he criticado el acuerdo con Chevron. Pero más allá de eso, le hago un fuerte reconocimiento. Galuccio y Jesús Grande fueron los artífices de Vaca Muerta, junto al gobernador Jorge Sapag", agregó.

El senador reconoció que mantuvieron una reunión en la ciudad de Neuquén, pero que solamente hablaron de la empresa Vista Oil & Gas, la compañía que fundó Galuccio después de dejar la petrolera estatal. En dicho encuentro, también participó el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, quien garantizó "el compromiso a largo plazo con el potencial de Argentina".

Se trata de un respaldo fundamental para el dueño de Vista que además refleja el acercamiento del Movimiento Popular Neuquino (MPN) hacia el peronismo.

De acuerdo al mencionado portal, Galuccio figura entre los principales candidatos para reemplazar a Miguel Gutiérrez. Tiene diálogo directo con la ex presidenta Cristina Kirchner y de hecho tuvieron un encuentro en Cuba, en el que el ex YPF le trazó su diagnóstico sobre la compleja situación que atraviesa el sector petrolero y la compañía estatal en particular.

Fuentes del Instituto Patria confirmaron que Galuccio es "de los funcionarios no políticos que formaron parte de nuestro gobierno, uno de los que mantenemos mejor diálogo" y destacaron que desde el día uno de su gestión en YPF construyó una relación de confianza con Cristina Kirchner que dura hasta hoy.

Galuccio está asesorando al equipo del Frente de Todos para desarrollar un plan que permita encender en serio a Vaca Muerta, que luego del último decreto de Macri sufrió varios anuncios de cancelación de inversiones.

En el kirchnerismo recuerdan que fue Galuccio quien logró traer las inversiones extranjeras más importantes, que comenzaron con el famoso acuerdo con Chevrón.

Hoy la situación de la petrolera estatal es muy distinta a la que entregó Galuccio. El rojo de la principal productora de hidrocarburos del país es una de las mayores preocupaciones del peronismo. De acuerdo a un informe que encargaron, a lo largo del mandato de Macri la inversión cayó un 44%, los ingresos lo hicieron en un 14%, las ganancias antes del pago de impuestos y amortizaciones (EBITDA) un 23% y la producción de gas y petróleo un 18% y 10%, respectivamente.