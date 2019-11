El sector Pyme, entre la esperanza de la reactivación y la preocupación por sombras del pasado

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa está preparada para un diálogo productivo con el nuevo gobierno. Qué factor genera inquietud

En un momento de cambios políticos y mientras el país ansía una salida a la prolongada crisis económica, las organizaciones empresariales están dispuestas a realizar un aporte que puede ser clave para configurar un nuevo y mejor escenario.

Sin embargo, también preocupa el retorno de viejas y caducas estrategias de poder que pueden generar ruido en la transición.

Por caso, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reúne a casi 1.500 cámaras y federaciones Pyme de todo el país, se aprestan para lograr consensos con el próximo gobierno de Alberto Fernández.

En este sentido, los empresarios valoran que se haya designado al economista Matías Kulfas, muy cercano al presidente electo, para escuchar a las Pymes. Esperan que este diálogo lleve a la concreción de medidas que permitan el despegue productivo que necesita la Argentina.

No obstante, voces dentro de la organización empresaria alertan que la cooperación podría verse perjudicada por vínculos extraoficiales que ex dirigentes -hoy carentes de toda representatividad- intentan entablar con el nuevo gobierno.

La preocupación se concentra alrededor de la figura de Osvaldo Cornide, quien fue desplazado de la presidencia de CAME en 2017 de manera democrática por amplia mayoría y que hoy es investigado por un presunto desvío millonario de fondos de la obra social OSDEPYM.

Las versiones indican que Cornide estaría tratando de colarse en el Albertismo mediante contactos con Eduardo "Wado" de Pedro, uno de los nombres más fuertes dentro del nuevo armado político nacional.

Entre los dirigentes de CAME temen que De Pedro "en su buena fe y deseoso de ayudar al sector, pueda quedar vinculado a las fantasiosas soluciones e intereses personales" de Cornide.

Según comentan, el histórico ex CAME "pretende ser el abanderado de las Pymes", pero en realidad hoy carece de sustento dentro de la Confederación.

"Lo que esconde Osvaldo Cornide son sus causas en la justicia penal por una millonaria defraudación contra OSDEPYM (la obra social de las Pymes), por malversación de fondos y por fraguar el padrón de afiliados para beneficio propio, comprando de esta manera los votos que necesitaba para perpetuarse en el poder", advierten.

La "nueva" CAME

iProfesional dialogó con Rubén Martos, secretario de Servicios de CAME y representante de la Federación Comercial de la provincia de Córdoba, sobre los nuevos aires que hay en la organización empresaria y las perspectivas que se abren con el próximo gobierno.

"La gente estaba necesitando el cambio. Habían sido muchos años, había necesidad de participación y de escucha", señaló Martos, quien comentó que en los últimos dos años se dio un cambio profundo en la institución.

Rubén Martos, directivo de CAME y representante de las Pymes cordobesas.

"La gente empezó a actuar, se generaron comisiones, de frontera, de economías regionales, que tienen mayor autonomía", indicó.

"El valor hoy está en la participación. Y antes las cuestiones se manejaban de manera personalista y no abiertamente. Creo que el cambio que se ha producido es tan importante, que hoy CAME es una institución que puede aportarle al futuro gobierno muchísimo, por el conocimiento que tiene, dado que es la entidad que realmente representa las Pymes en todos los sectores", agregó el cordobés.

Uno de los cambios fundamentales que destaca la nueva dirigencia es una mayor democratización y federalización de la estructura interna de la entidad que hoy representa a unas 600.000 pequeñas y medianas empresas de todo el país. Para esto, se elevó el número de participantes de su Consejo Directivo de 60 a 90 participantes.

"Es muy distinto sentarse en una mesa donde hay 90 consejeros y todos opinan libremente y con respeto. Ya no es ‘tenés que decir tal cosa’", detalló Martos.

"Si yo escucho más voces, tengo mucho más posibilidades de generar soluciones. Conocés la realidad de Tierra del Fuego, de la Quiaca. Estas cosas te nutren y te permiten generar propuestas diferentes. Esta apertura significó un aporte importantísimo a la lectura de la realidad que tiene CAME", explicó el directivo.

La nueva visión de CAME contrasta con la visión centralizada y sesgada que parece haber afectado a la conducción previa.

"Yo he aprendido mucho más ahora que en tantos años. Aprendí cosas que no sabía del interior, de un interior más profundo que el nuestro, que el de Córdoba. Entendí por qué muchas Pymes no tienen acceso a montones de cosas, por qué los productos llegan tan caros a ciertos lugares", ejemplificó Martos.

De cara al próximo gobierno de Alberto Fernández, el dirigente Pyme se manifestó optimista acerca del aporte que puede realizar la institución.

"Si realmente existe, como se dice, voluntad de consensuar problemas, es una gran oportunidad para que CAME esté presente ante cualquier consulta. Porque, indudablemente, va a servir para que los funcionarios tengan un mejor conocimiento de la realidad del sector productivo a nivel federal", afirmó.

Qué necesitan las Pymes

Rubén Martos dijo que el nuevo modelo organizativo de CAME permite un diálogo abierto entre los miembros del Consejo Directivo y los funcionarios, sin interposiciones personales. Y agregó que espera que "se valoren" este tipo de instituciones. Especialmente ahora, que ha dado un salto en cuanto a la calidad de su representatividad y conocimiento.

Consultado por iProfesional, Martos enumeró las principales cuestiones en las que el nuevo Gobierno puede ayudar a las Pymes para potenciar su capacidad productiva y hacer que sigan siendo un motor de la economía argentina.

En primer lugar, mencionó que las empresas necesitan crédito, y que las pequeñas y medianas son las que menos espaldas tienen para trabajar.

"Un crédito real, que vaya destinado finalmente a las Pymes, no para la especulación financiera. Que tenga un control de destino para que la firma pueda demostrar después que el crédito le sirvió para producir", detalló.

La cuestión impositiva también es otro aspecto que, según Martos, necesitan mejoras importantes.

"El Gobierno pone impuestos para recaudar, pero a medida que pone más impuestos más destruye a la Pyme. Si el Gobierno sacrifica parte de sus ingresos a través de impuestos, la Pyme va a trabajar más y va a generar trabajo, ventas, las ventas generan utilidades para el estado, tendrá más recaudación", ilustró.

Y añadió: "Los impuestos altos generan evasión, porque a muchos negocios se los fuerza a ir a la informalidad. Y el estado, de esa gente, no saca un peso".

Además, reclamó que el Gobierno nacional debe "alinear" a las provincias y los municipios para generar un panorama tributario equitativo y que no resulte sobrecargado.

El directivo también mencionó que deberían considerarse ajustes en la normativa laboral, para tener en consideración su adecuación a las realidades de cada actividad.

Apuesta al diálogo y la representatividad

Martos sostiene que la comunicación y el real conocimiento de la situación son fundamentales para encontrar la salida a la crisis actual.

"La fórmula es a través de mesas de diálogo. Sentemos a las entidades más importantes que existan en el país. No a una persona que diga tener la solución, como imponía Cornide antes de ser echado democráticamente en las últimas elecciones por amplia mayoría. Nadie puede tener una solución fuera del sistema", afirmó.

"Hoy hay que estar, hay que escuchar a los que saben cuáles son los problemas. Esa es la salida, escuchar", remarcó el empresario que entiende que el verticalismo de otras épocas ya no puede ser modelo de gestión ni ofrecer soluciones.

"Hoy CAME es una historia diferente. Lejos de lo que fue, tiene una participación muy importante. Mejoró su lectura de los problemas relevantes de las Pymes, que hoy están tan comprometidas, por lo que puede ofrecer un aporte real para su solución", concluyó el dirigente más prestigioso, con más de 30 años de trayectoria en la entidad.