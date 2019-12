Enel aporta $2.000 millones a Edesur para mantenerla operativa tras pérdidas por el congelamiento de tarifas

La decisión es "para poder garantizar el nivel de servicio eléctrico en un contexto de congelamiento tarifario desde marzo 2019", informó la empresa

La multinacional Enel aportó unos $2.000 millones a la distribuidora eléctrica Edesur, para sostener la operación de la compañía en el país y afrontar el cierre presupuestario del año, tras la postergación del ajuste tarifario que estaba previsto para agosto.

Así lo informó esta tarde la compañía al explicar que la decisión es "para poder garantizar el nivel de servicio eléctrico en un contexto de congelamiento tarifario que perdura desde marzo 2019", ya que se postergó la segunda actualización anual prevista para agosto.

De acuerdo a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri impulsó desde 2016, las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur tendrían dos actualizaciones en el Valor Agregado de Distribución (VAD).

Para agosto, según se estimó en el sector, hubiera correspondido a las distribuidoras un incremento de 25% del VAD, lo que impacta en 15% del valor total de la factura.

Para compensar parte de los ingresos no recibidos durante estos cinco meses, "Edesur recibió un préstamo de Enel Argentina por $2.000 millones, aporte que se suma a los 4.000 millones que Enel ya había inyectado en la distribuidora a mitad de año para sostener el plan de inversión", comunicó.

El primer desembolso que tiene el formato de préstamo intracompañías estuvo relacionado a cumplir con las inversiones comprometidas para mejorar la calidad de servicio, y que según la empresa alcanzará los US$ 600 millones en los últimos tres años.

La segunda etapa del préstamo, en tanto, está orientada a fortalecer la operación normal de la compañía y afrontar los compromisos de diciembre como el pago de proveedores y de personal, en particular aguinaldos y salarios.

La compañía también sufrió durante el año una merma de sus ingresos a raíz de la caída de la actividad económica, lo que significó menores ventas de electricidad.

Enel Argentina participa en todas las etapas del proceso energético: generación, transporte, comercialización y distribución.

