Geólogo defendió a la minería pero criticó las operaciones de Barrick Gold

El especialista afirmó que la minería tiene mala fama en la Argentina debido a las actividades de Barrick Gold en la mina Veladero

Alejandro Caballero, geólogo especialista en teledetección aplicada a la exploración de minerales, criticó duramente a la empresa minera Barrick Gold, a la que atribuyó la mala fama que tiene la actividad minera en la Argentina.

"Hay mucha información mal utilizada para infundir miedo. Me da pena que la gente esté tan en contra de la minería y que digan que la minería es muerte. Se puede hacer minería sin riesgos. Barrick Gold es una empresa que ha perjudicado al resto de las empresas mineras que trabajan en el país. Esta gente actuó de forma sorprendente porque no informaron bien cuando se produjeron los derrames de solución cianurada en Veladero", indicó Caballero en diálogo con el programa "Vos sabrás" de la radio mendocina MDZ.

"El agua del río Jáchal no se puede tomar hoy, pero tampoco se podía tomar hace 50 años y tampoco hace 100, y no había minería. Es un río que atraviesa varias formaciones geológicas y se va impregnando de sales y cenizas volcánicas. No se puede tomar esa agua y todo jachalero lo sabe. Lamentablemente han mentido. No es por la minería esa situación", completó Caballero.

En este sentido, el especialista resaltó la importancia de los controles en torno a la actividad minera y destacó a los profesionales mendocinos. "Están altamente capacitados para llevar a cabo los controles. Son muy reconocidos en todo el país e internacionalmente. Los protocolos para que no se produzca contaminación son enormes y la UNCuyo forma profesionales muy capacitados para llevarlos a cabo", sostuvo Caballero, según indica el portal MDZ.

"En muchos países la actividad minera va de la mano con otras actividades económicas, como la agricultura por ejemplo. Lo de la Barrick Gold golpeó a todas las empresas que hacen buena minería en el país. Los controles tienen que ser estrictos", concluyó.

Protestas e incidentes en Mendoza

En medio de violentos incidentes con la policía, miles de manifestantes se movilizaron este lunes frente a la gobernación de Mendoza en protesta por las reformas a la ley minera que habilita el uso de sustancias químicas.

Los hechos se produjeron luego de que el viernes pasado senadores y diputados mendocinos, tanto del oficialismo como de la oposición peronista, aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.

Este lunes, un grupo de manifestantes que protestaba en la Plaza Independencia comenzó a lanzar piedras contra los uniformados, y antes de que la gente que lo rodeaba pudiera disuadirlo, las fuerzas de seguridad arremetieron contra la multitud a mansalva, con gases lacrimógenos y balas de goma.

Se generaron entonces corridas y detenciones que elevaron la tensión de una protesta ambientalista que desde la mañana y hasta ese momento se había desarrollado pacíficamente, con ciudadanos que se habían acercado desde distintas localidades de la provincia cuyana.

El proyecto original presentado por el gobierno provincial fue aprobado luego de que el Partido Justicialista lograra introducir modificaciones al texto.

La semana pasada ya se habían realizado movilizaciones que incluyeron cortes de ruta nacionales y provinciales, y el domingo cuatro personas resultaron detenidas por haber realizado amenazas telefónicas al gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez.

En paralelo a la manifestación, el actual diputado provincial Jorge Difonso anunció que acudirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de los cambios que se le aplicaron a la ley.

Organizaciones ambientalistas se sumaron a las expresiones de malestar por la reforma a la ley 7.722 y alertaron que la iniciativa permitirá el uso de sustancias químicas peligrosas para la salud como mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería.

Por caso, Greenpeace advirtió que la reforma "generará la contaminación del agua de la provincia".

El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, también sentó posición a favor de los manifestantes y le escribió una misiva a Suárez pidiéndole que deje sin efecto la medida.

"Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo, es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente", le expresó.

"Para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, se requiere consenso específico y explícito, de otra forma se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas", concluyó el religioso.