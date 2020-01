Superliga: los acuerdos de esponsoreo entre los equipos y las empresas de cara a la recta final

Desde la interrupción del campeonato en diciembre pasado, cuáles son las novedades en materias de marketing y sponsors de los clubes más importantes

El campeonato argentino ingresa en su etapa final. Sin embargo, tras la definición de la Superliga se disputará la Copa de la Superliga y en febrero, quienes hayan clasificado, comenzarán sus participaciones en los torneos internacionales. Desde la reanudación de la liga local hasta junio, cuando se jugarán consecutivamente la Copa América y los Juegos Olímpicos, habrá mucha actividad para los equipos de primera división.

Es por eso que en este tiempo, muchos han firmado nuevos acuerdos comerciales con marcas de lo más diversas, con el objetivo de reforzar su situación económica en tiempos difíciles. Algunas de las instituciones más importantes del país han tenido novedades al respecto.

Racing

El equipo presidido por Víctor Blanco llegó a uno de los acuerdos más llamativos de la temporada. La marca Fiat, que la "Academia" lució en su pecho por poco más de dos meses fue reemplazada por Aeroset, una empresa británica del rubro aeroespacial que pertenece a Mariano Longo, quien se ha declarado hincha de Racing.

Desde 2016 hasta mediados de 2019 el principal sponsor del club fue RCA, que abonaba por ocupar ese lugar 800 mil dólares por temporada. Luego, tras el fugaz acuerdo con Fiat, en celebración por los 100 años de la automotriz en el país, que le valió al equipo de Avellaneda 120 mil dólares por sólo dos meses, le llega esta nueva posibilidad de recibir por un año unos 2,7 millones dólares, lo que demuestra un importante crecimiento en la materia.

Te puede interesar Nike evalúa irse de la Argentina y busca modelos de negocios para seguir vendiendo sus productos

"Aeroset no trabaja con un producto de consumo masivo; y nace allí el desafío de aprovechar la oportunidad desde lo empresario y de que la ayuda de todo lo que representa Racing en el mundo del fútbol pueda generar un impacto positivo para Aeroset", manifestó Longo.

Independiente

Del otro lado de Avellaneda el panorama es un poco menos claro en cuanto al main sponsor. En junio del año pasado, el "Rey de Copas" firmó un contrato con Escudo Seguros hasta diciembre por 30 millones de pesos, lo que en aquel entonces equivalía a 700 mil dólares. Sin embargo, y pese a no haberse renovado el contrato, la inscripción de la empresa aseguradora estuvo presente en el pecho de los jugadores del "Rojo" durante el último fin de semana, dado que ese partido debió jugarse realmente durante 2019 y por pedido de River, que debía afrontar la final de la Copa Libertadores, se postergó.

El club no ha comunicado nada oficialmente, y si bien hace algunas semanas trascendió que la intención de ambas partes era no continuar ligadas, por el momento no hay una confirmación al respecto ni novedades sobre un posible nuevo sponsor para la camiseta.

Por otra parte, la institución que preside Hugo Moyano llegó a un arreglo importante durante esta semana con Socios.com, una empresa de criptomonedas que trabaja mundialmente con clubes como Juventus, Paris Saint-Germain y Atlético Madrid. Mediante una aplicación, los hinchas podrán comprar su propia "Fan Token" y además participar de encuestas exclusivas y acceder a diversos productos.

El CEO y fundador de la empresa, Alexandre Dreyfus expresó su alegría al asociarse por primera vez a un club sudamericano y aseguró que el acuerdo es beneficioso para los hinchas: "La voluntad de Independiente de adoptar nuestra plataforma innovadora le permitirá al club interactuar y recompensar a su base de fanáticos globales como nunca antes, creando una relación aún más fuerte entre el club y sus hinchas".

Boca

La principal novedad en el conjunto "Xeneize" pasa por el cambio en la empresa productora de su indumentaria. Tras varios años de vestirse con Nike, el club acordó con Adidas por una poderosa cifra: más de 10 millones de dólares por año, más un bono de 3 millones por la firma del contrato y una inversión de 200 mil dólares anuales en la tienda del museo del club.

Los hinchas recibieron de buena manera este cambio, ya que en el día que la nueva casaca llegó a las vidrieras de los locales, se vendieron más de 2.600 unidades a pesar de su elevado precio de $ 4.600. De ese modo, el club y la marca superaron el record que tenía el Real Madrid, que correspondía a 1998, año en el que el club español había vendido 2.100 camisetas el día de su lanzamiento.

Estudiantes

Te puede interesar Con una deuda de $1.200 millones, firma de empresario kirchnerista obtuvo plan de facilidades de pago de la AFIP

El equipo de La Plata, uno de los que más trabaja en función de mantener su identidad, tuvo novedades importantes en lo que respecta a su camiseta. Abrió las puertas de su renovado estadio en 1 y 57 para mostrar a sus incorporaciones y presentar su nueva camiseta, que si bien continúa siendo producida por UnderArmour, tiene algunas novedades.

La primera de ellas es el regreso del escudo en forma de banderín, que si bien para gente ajena a la institución puede parecer un detalle menor, en términos de marketing resultó un movimiento interesante ya que tuvo una gran repercusión entre los hinchas.

Y, por otro lado, volverán a lucir la marca RCA en su pecho, como sponsor principal. La empresa de electrodomésticos le trae buenos recuerdos al "León" dado que, bajo su auspicio levantó la Copa Libertadores en el 2009, con su actual presidente, Juan Sebastián Verón, como emblema y capitán del equipo.

San Lorenzo

El equipo de Boedo renovó su vínculo con el Banco Ciudad, su sponsor principal, que está presente en su camiseta desde el año 2012. En la presentación de los refuerzos y la indumentaria para el 2020 que se realizó en el Estadio Pedro Bidegain, estuvo presente Fernando Elías, vicepresidente de la entidad bancaria. También se confirmó que el auspicio correrá tanto para el equipo masculino como para el femenino, con respecto al cual el club fue pionero al firmar los primeros contratos profesionales de jugadoras en Argentina.

Tanto Estudiantes como San Lorenzo y también River, abrieron las puertas del club durante la semana en un intento de realizar un "Media Day", una práctica muy tradicional en otros países y en otros deportes como el básquet. La idea es que, durante ese día, los periodistas puedan interactuar con los jugadores, que se presenten los proyectos institucionales para el año, en un marco distendido y con actividades dedicadas al entretenimiento general.