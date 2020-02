Flybondi: crece la polémica por el estado de los aviones tras fallas técnicas y cancelaciones

La aerolínea acusó al ministro de Transporte e insistió en que "la seguridad de sus empleados y de sus pasajeros no es un valor intangible"

Luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) instó a los responsables de mantenimiento de la aerolínea Flybondi a "tomar soluciones con carácter urgente" tras un descenso de emergencia en una de sus máquinas en el aeropuerto de Ezeiza por fallas en un motor, la compañía low cost cruzó al ministro de Transporte, Mario Meoni.

La aerolínea emitió un fuerte descargo acusando al ministro de Transporte de desconocer no solo el segmento de aéreas low cost "sino también de que tanto en la Argentina como en el resto de los países donde existen aerolíneas de estas categorías, ser low cost no implica bajar costos en materias absolutamente primordiales como son la seguridad operacional y el mantenimiento adecuado de las aeronaves".

El viernes, Meoni había afirmado que "las low cost tienen dificultades para bajar costos, con lo cual, la capacidad operacional está en riesgo y en el caso de Flybondi además de antigüedad de aeronaves, la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) los ha citado para presentar documentación y los controles que se hacen pero no son suficientes".

Te puede interesar Se cayó la venta de Garbarino: por qué los dueños de Havanna ya no quieren comprar la cadena de electrodomésticos

En ese contexto, anticipó que el control, que originalmente afectó al avión que sufrió el problema técnico, se extendería al resto de las aeronaves, aunque aclaró que "no pueden interrumpir los vuelos de Flybondi hasta que no haya riesgo operacional".

La compañía aérea insistió en que "la seguridad de sus empleados y de sus pasajeros no es un valor intangible, no es negociable".

El domingo 2 uno de los cinco aviones de la flota de Flybondi debió aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza por una falla en el indicador de temperatura de un motor.

Te puede interesar Norwegian no despega y acumula casi USD100 millones de pérdidas en 2019

Según el comunicado de Flybondi, la empresa cumplió "de manera contundente y en tiempo y forma" con todos los pedidos de información técnica y operativa que le hicieron tanto la ANAC como la JIAAC, pero a pesar de haber superado todo el proceso de revisión técnica necesaria para recuperar la operatividad de la nave, no pudieron tener de vuelta a esta "durante más de cinco días consecutivos".

"Ser low cost no implica bajar costos en cuestiones absolutamente primordiales como lo son la seguridad operacional y el mantenimiento adecuado de las aeronaves. Para Flybondi, la seguridad de sus empleados y de sus pasajeros no es un valor intangible, no es negociable. Asimismo, la antigüedad de una flota tampoco es un factor que esté directamente relacionado con problemas operativos. Confundir esto es poner también en cuestionamiento al resto de las aerolíneas que operan en el país, ya que muchas presentan una flota con mayor antigüedad que la de Flybondi", afirmaron desde la empresa.

La nave fue restituida en la noche del viernes y Flybondi está tratando de normalizar sus servicios afectados por no contar durante tantos días con el 20% de su flota.

El mismo viernes la empresa confirmó que había ciudadanos argentinos varados en Paraguay debido a que el vuelo que debía llevarlos de Asunción a la base aérea de El Palomar el miércoles fue dos veces cancelado, lo que originó una serie de quejas de los pasajeros sobre el servicio de la compañía.