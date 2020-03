Minería y coronavirus: denunciados por violar la cuarentena, empresarios piden que la extracción sea considerada "actividad esencial"

Aseguran que, de seguir interrumpida la actividad, habrá "desabastecimiento" de materiales. La Justicia detectó operarios obligados a seguir trabajando

A muy pocos días de conocerse que, declarada la cuarentena total, compañías mineras con operaciones en Salta obligaban a sus operarios a seguir trabajando bajo amenaza de despido, la cúpula de esa actividad en la provincia del norte salió a pedir que la extracción resulte considerada "actividad esencial" como la agricultura o la generación de energía.

Iván Gómez, titular de la Cámara de Minería de Salta, declaró en las últimas horas que una parálisis total de las explotaciones redundaría en faltantes para la actividad de distintas industrias aún operativas en la Argentina.

"La minería al igual que la pesca, la agricultura y la generación energética, forma parte del sector primario, que abastece a otros sectores para que funcionen. Necesitamos suministrar de materia prima para que en unos meses no haya una oleada de paradas en la cadena productiva", declaró.

"No pedimos aventuras, ni que nos permitan trabajar como antes del decreto de aislamiento, pero sí que nos permitan mantener la actividad de una manera que sepamos que en los próximos meses no vamos a tener un impacto mayor en la actividad", añadió.

El planteo de Gómez llega luego de que, previa intervención de la Justicia, durante la última semana se desalojaron a casi 2.000 personas que seguían desempeñando tareas en los distintos emprendimientos mineros activos en Salta.

Te puede interesar Vaca Muerta: se agudiza la crisis del gas y aumentan las importaciones

Por disposición de distintos juzgados, en estos tiempos de pandemia de coronavirus tanto yacimientos como centros de procesamiento sólo podrán disponer de guardias mínimas.

El sábado pasado, el área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, constató que dos mineras con operaciones muy cerca de San Antonio de los Cobres continuaban sus labores manteniendo en actividad a más de 500 personas.

Respecto de esto, Gómez expuso ante medios locales: "Iniciar un desalojo con una parada total de producción y de operación no es inmediato en una empresa minera, sabemos que hubo denuncias que acusaron a compañías de que no obedecían cuando no era así".

Según testimoniaron distintos operarios ante sendas consultas periodísticas, desde las empresas se les informó que, de acatar la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional, los trabajadores resultarían despedidos. La Justicia actuó suspendiendo tareas para luego trasladar al personal minero a sus respectivos hogares previo evaluar el estado sanitario de cada uno de los trabajadores.

Ante este escenario, la Cámara de Minería de Salta emitió un comunicado minimizando por completo la gravedad de lo comprobado por Toranzos. Entre otros conceptos, desde la entidad se transmitió que el segmento activó protocolos "desde antes de las declaraciones de emergencia sanitaria y las medidas dispuestas por el Gobierno nacional".