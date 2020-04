¿Cuál es el consejo de Michael Jordan para liderar en crisis?

Para muchos, será posible salir de la crisis del coronavirus mejor, más ágil e inteligente, si adoptan la actitud de Michael Jordan

Empresarios y propietarios de pequeñas empresas deben adoptar la misma actitud a medida que deciden qué hacer a continuación durante la pandemia de coronavirus. Para muchos, será posible salir de la crisis mejor, más ágil e inteligente, si adoptan la actitud de Michael Jordan.

Esta semana, ESPN transmitió las dos primeras partes del documental de Michael Jordan, "The Last Dance", llamado así por el título del entrenador Phil Jackson que dio extraoficialmente a su última temporada con los Chicago Bulls en 1997-1998.

La serie tiene una duración de 10 episodios. Los espectadores pueden ver conflictos, luchas y, por supuesto, momentos destacados fabulosos detrás de escena. También obtienen lecciones valiosas sobre la mentalidad de uno de los mejores jugadores en la historia del deporte.

El primer episodio nos lleva al vestuario después de que los Bulls ganaron su quinto campeonato (en las siete temporadas anteriores). El 1 de noviembre de 1997, el estadio repleto en el United Center de Chicago se estaba volviendo loco cuando los Bulls fueron presentados para la ceremonia del anillo de campeonato.

El champán fluía, los fanáticos gritaban y los fuegos artificiales explotaban. Y luego llegó el huddle para comenzar el primer partido en casa de la temporada. Jordan tomó la delantera, reunió al equipo y dijo: "Volvamos a centrarnos en este juego y hagamos lo que hicimos la última vez" .

Jordan no estaba mirando hacia atrás. Estaba muy concentrado en ganar un sexto trofeo. Ganar en el futuro significaba poner todo de su parte en el juego.

Te puede interesar Precios de casas y departamentos: así evolucionarán por la pandemia, según expertos

Controlar el presente

Un CEO exitoso fue consultado por emprendedoresnews.com cómo está lidiando con la incertidumbre que rodea la pandemia de coronavirus y si bien continúa pagando a sus empleados, tiene cero visibilidad de las ganancias futuras.

Es optimista y espera que el negocio regrese, pero nadie sabe cuándo comenzará la recuperación o qué tan fuerte será.

Este CEO tiene casi 60 años y ha sobrevivido, y prosperado, después de varios trastornos económicos importantes durante su carrera profesional. Su consejo:

"Lo mejor que puedes hacer es controlar lo que puedes en el presente y administrar para el futuro", indicó.

El ejecutivo destacó que "llorar el pasado no ayuda ya que es energía desperdiciada", advirtió que "preocuparse por el futuro no ayuda" sino que "lo único que puedes controlar es lo que estás haciendo ahora.



"Si estás tratando de lograrlo, habrá obstáculos. Los he tenido; todos los han tenido. Pero los obstáculos no tienen que detenerte. Si te topas con una pared, no te des la vuelta y te rindas. Descubre cómo escalarla, atravesarla o evitarla", dijo Jordan.

El basquetbolista tenía la misma actitud cuando salió de un éxito, o un fracaso. Su actitud se ha contagiado a un líder nacional: el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

"Soy un gran fanático de Michael Jordan", dijo Cuomo durante una conferencia de prensa de Covid-19 el 21 de abril.

"Él [Jordan] no forma parte del equipo universitario. Lo golpearon en la parte trasera. Estaba decepcionado. ¿Qué hizo él? Trabajó más duro, practicó más. Michael Jordan no solo nació. Se convirtió en el gran jugador que es", añadió.

Cuomo concluyó aplicando la actitud de Jordan a aquellos de nosotros que estamos tratando de descubrir cómo navegar en el nuevo mundo en el que nos encontramos.

"Te golpean en la parte trasera. Va a suceder", dijo Cuomo.