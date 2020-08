Cierra para siempre una emblemática marca de zapatos usada por Mirtha, Susana y Pachano

La histórica marca debió bajar las persianas del negocio tras 50 años de presencia en el mercado por la crisis que generó la pandemia

La marca de zapatos Lonte, conocida por calzar a famosas como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Karina Mazzoccoo anunció que cerrará definitivamente sus puertas en septiembre después de 50 años en el mercado. Lo hizo a través de un posteo en las redes sociales.

"Han sido 50 años de desafíos, ilusiones, esfuerzo y entusiasmo de todos los que formamos parte de la marca a lo largo de tantos años. Siempre en busca de la perfección, innovación, distinción y elegancia para las mujeres argentinas que nos siguen desde hace tantos años y para quienes esperamos haber estado a la altura de las circunstancias! Las despedidas nunca son agradables, pero queremos compartirles que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido!", informaron a través de sus cuentas en Facebook e Instagram.

En el post también le dieron las gracias a Mirtha, Susana, Karina Mazzocco y Aníbal Pachano e informaron que seguirán abriendo las puertas del local de Sucre al 2100 hasta fines de agosto y vendiendo los zapatos que quedan en stock en su página web.

Un sector en crisis

El aislamiento social y obligatorio dejó a las fábricas de calzados y los vendedores con toda la colección otoño-invierno 2020 sin siquiera exhibir en las vidrieras.

En diálogo con iProfesional, la gerenta de la Cámara de la Industria del Calzado expuso que la ausencia total de ventas, durante buena parte de la cuarentenam, puso en peligro el pago de sueldos y el sostenimiento de las fábricas.

La industria del calzado es una de las más golpeadas de la economía

Al mismo tiempo, alertó sobre la pérdida de salida comercial de los modelos de la colección otoño-invierno -la mitad ya estaban fabricados previo a la imposición del aislamiento social- siempre por efecto de la imposibilidad de llevar a cabo ventas.

"Son alrededor de 30 millones de pares que pasarán de moda. Perderán vigencia porque la entrega se lleva a cabo antes de mayo. Hoy no hay a quien entregarle los productos para la estación fría. Porque no hay nadie a quién vendérselo. Son pares que, con suerte, el año que viene tal vez puedas vender a menor precio pero fuera de la tendencia", explicó en diálogo reciente con iProfesional.

"En ese volumen lo que predomina es el calzado para dama. Habrá que pensar, luego, estrategias para tratar de vender al menos una parte de esa producción que hoy no llega al mercado porque no hay comercialización. Si no se genera algún tipo de movimiento comercial se hará muy difícil que las fábricas puedan sostener los puestos de trabajo", añadió.