La posible salida de un grupo concesionario genera incertidumbre en el puerto porteño

La situación legal de los operadores de Terminal 5 que lidera el grupo Hucthinson podría traer ruido al plan de licitación que quiere encarar del Gobierno

Cuando todo parecía encaminarse hacia un proceso de cambio de concesiones sin trabas y en el marco de un escenario gremial de paz social, la licitación del Puerto de Buenos Aires ingresó en un terreno de dudas e incertidumbre.

Los problemas se vinculan al futuro de uno de los tres grupos concesionarios y se suman a una dura coyuntura económica que atraviesa la terminal, con caída de hasta un 10% en sus volúmenes y con un último trimestre que se plantea como más preocupante aún y que hace muy dificultoso el poder realizar inversiones de la magnitud que necesita la zona.

Si bien los plazos para entregar la zona portuaria a los nuevos concesionarios plantea un cronograma que, en principio, finalizaría como mínimo en el 2023, la situación legal de una de las sociedades a cargo de una de las tres zonas portuarias está provocando inestabilidad en el proceso.

Se trata del grupo Bactssa, que opera la Terminal 5 y cuyo principal accionista es Hutchison Ports, la división de servicios portuarios de CK Hutchison Holdings Limited, considerado uno de los principales inversores, desarrolladores y operadores portuarios del mundo con una red en 52 puertos de 27 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australasia.

Las otras dos son Terminales Río de la Plata (TRP), que controla las zonas 1,2 y 3 y tiene como accionistas a Dubai Ports Word (Emiratos Árabes), y al grupo local Román. Y APM, controlada por Maersk que está a cargo de la Terminal 4 (T4).

En abril pasado y tras haber anulado el proyecto licitatorio que había ideado el anterior gobierno de Mauricio Macri, el actual ministro de Transporte de la Nacion, Mario Meoni, prorrogó las operaciones de las tres terminales hasta mayo del 2022.

Se trató de uno de los varios cambios que el actual gobierno le dio al proceso de licitación que había armado la anterior gestión de Cambiemos en la cual se planteaba entregar los negocios portuarios a un único operador, una maniobra que resistida por toda la comunidad portuaria.

Es más, la demora en licitar que tuvo el gobierno de Macri le dio una ventaja comparativa a Exolgan, en Dock Sud, que tiene Integración Vertical ( MSC) y evidencia condiciones beneficiosas co relación a Puerto Nuevo.

Por eso, también en este proceso actual, fue importante la colaboración del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el marco de las conversaciones con los gremios para pacificar el escenario de problemas y reclamos sindicales.

Las prórrogas se concretaron a través de la Administración General de Puertos (AGP), que comanda José Beni, y que está liderando el procedimiento para re licitar las operaciones y ceder los negocios del puerto porteño a dos grupos concesionarios y no a tres como es actualmente.

Pero como la tarea demanda tiempo para el análisis, preparación y elaboración de los pliegos más allá de la fecha de vencimiento de los actuales contratos, la idea es seguir extendiendo las actuales concesiones hasta que se adjudiquen las terminales a principios del 2023.

Hasta ese momento, habrá un plazo de transición y una agenda de trabajo sobre los pliegos, que se van a terminar de pulir hacia finales del 2021. Luego, los pliegos van a pasar a ser estudiados por las más altas autoridades del gobierno nacional y se convocará a una licitación pública internacional a mediados del 2022.

Si ese calendario se mantiene, los nuevos contratos de concesión estarían adjudicados a principios del 2023 mientras que el desembarco de los concesionarios dependerá de si se trata de los actuales grupos o de inversores nuevos, en cuyo caso la ventana de intercambio será más larga.

¿Qué pasa con Bactssa?

Sin embargo, todos estos plazos no correrían en el caso de Bactssa que, por motivos legales, no estaría en condiciones de seguir operando más allá de abril del 2021 y no como las otras dos concesionarias, hasta mayo del 2022, en una primera instancia.

Ocurre que el contrato inicial de concesión de este grupo es más corto que el de los otros dos operadores desde su inicio. Si bien los tres se adjudicaron en 1992, durante el Gobierno del ex presidente Carlos Menem y luego fueron prorrogados en varias ocasiones, en el caso de Bactssa no puede ser ampliado una vez más luego de la última prórroga acordada en mayo pasado.

Los convenios de las otras dos concesionarias, TRP y T4, les permiten continuar con nuevas extensiones por otros dos años, es decir hasta el 2024 o 2025, con lo cual cubrirían los tiempos que las autoridades estiman necesarios para adjudicar las terminales.

Esto se debe a una cláusula contractual en la que, una vez finalizados los convenios, las autoridades pueden extender las concesiones por un plazo igual al 20% del tiempo total que, de acuerdo a la mirada oficial, para Bactssa representarían otros 10 meses más o un año entero a partir de mayo del 2021 que es cuando le vence la última concesión. Es decir, no alcanzaría a cubrir el período de transición hasta las nuevas adjudicaciones.

Si bien la AGP puede discrecionalmente extender los contratos, hasta ahora Bactssa ha recibido una respuesta negativa a ese pedido por parte del ente que dirige Beni.

Las autoridades del holding que orienta Huchtinson presentaron el pedido de igualar sus tiempos a los dos años de ampliación que se les otorgaron a TRP y T4, con expediente del 11 de agosto pasado bajo el número EX2020-52903572-APN-MEG #AGP.

Sin embargo, el 18 de septiembre pasado recibieron una respuesta negativa de parte de la AGP que dejó firme la finalización del contrato el 15 de mayo del 2021.

Por ese motivo, el grupo estaría por iniciar acciones legales contra el Ministerio de Transporte y la AGP, que emitieron el dictamen desfavorable.

Las razones oficiales para esta negativa tienen que ver con el "desacople" del contrato de Bactssa con los plazos de adjudicación de las nuevas concesiones. Y también al "error" de haber desacoplado el contrato hace cinco años, durante la anterior gestión macrista de la AGP, cuando se ampliaron los contratos.

Se argumenta ahora que durante el período de transición hasta la próxima adjudicación en el 2023 no sería el Estado el que se haga cargo de las actividades que debería dejar Bactssa, sino cederlas a TRP y T4. Lo mismo ocurriría con el personal de la terminal del grupo Huchtinson, que serían entre 800 y 1000 trabajadores.

La intención de las autoridades sería ordenar la situación; que la AGP no sufra un desfasaje financiero en sus cuentas; evitar que se reduzcan las operaciones y que nadie pierda el trabajo.

De manera paralela, la salida de Bactssa le daría a la zona un marco similar al futuro que el gobierno de Alberto Fernández imagina para Puerto Nuevo tras la próxima licitación, que quedaría en manos de dos importantes grupos concesionarios por lo menos, por las próximas dos décadas.

De todos modos, todavía existe una ventana abierta en favor del reclamo de Bactssa que, de manera paralela, ha venido causando situaciones incómodas en las actividades portuarias, con movilizaciones.

Comenzaron así distintas situaciones de reclamos gremiales, que hasta desencadenaron actos de violencia que fueron expuestos públicamente y llevaron a que hubiera detenidos a raíz de estos hechos.

Por otro lado, la discusión por la ampliación de los plazos de Bactssa hizo que grupos de influencia iniciaran una "campaña sucia" a través de los trabajadores y con rumores que algunos consideran como infundados sobre el retiro de Hutchinson de la Terminal 5.

También provocó críticas en el ámbito portuario, donde desde varios sectores se califica a este escenario conflictivo como "una falta de seriedad" sobre el Proceso de Licitación 870/18 vigente.

Una ola de rumores y operaciones con los trabajadores que genera en grupos inversores, incertidumbre y preocupación acerca del futuro del único puerto federal de la Argentina.

Y como dato concreto ante la situación de inestabilidad que atraviesa Bactssa, una línea marítima decidió abandonar el Puerto de Buenos Aires para pasar sus operaciones a Exolgan, en la terminal de Dock Sud.

En el caso del personal de Bactssa, la preocupación está generando muchas reuniones, con el recuerdo de la fallida Terminal 6 que iba a contar con la misma cantidad de colaboradores de la concesionaria, entre los cuales se destacaban 500 empleados directos.

Si bien el final es abierto, se trata de evitar otra Terminal 6 y por esos motivos, los trabajadores de T5 en forma espontánea tienen previsto movilizarse pacíficamente con o sin los dirigentes gremiales, algunos de los cuales son cuestionados por beneficiar a otra terminal.

La consigna es el mantenimiento de las fuentes de trabajo en igualdad con T4 y TRP que, desde que firmó el procedimiento preventivo de crisis (PPC), en julio del 2018, ya dejó a más de 300 trabajadores en la calle en el marco de otro conflicto que debieron solucionar las autoridades nacionales ante las amenazas de la compañía de cerrar sus actividades.

De hecho, en algunos sectores privados se asegura que desde el exterior se observan a los actuales problemas como el inicio de un proceso para conformar un oligopolio que condicionará los costos de la terminal portuaria de la Ciudad de Buenos Aires.

También se asegura que representantes del grupo empresario que intenta influir en este escenario estuvieron presentes en la gestión del ex Ministro de Transporte, Florencio Randazzo, incrementando los costos de las cargas por encima de otros gastos como, por ejemplo, los de los contenedores high cube.

En ese momento, la ex Presidenta Cristina Kirchner desplazó el área al Ministerio de Economía, cuando estuvo a cargo del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En cuanto a la presencia de Bactssa en la terminal portuaria porteña, data de la licitación 6/93, cuando gana la concesión por 18 años. A su finalización, el grupo hace uso de la opción del derecho de ampliar un 20 % los años de la concesión y se compromete a realizar una inversión de u$s16.2 millones. Tras finalizar lo establecido en el decreto 6/93, AGP realiza un llamado a licitación Pública nacional e internacional bajo el Decreto 24/2015 que otorga al ganador cuatro años más otro de extensión de los contratos.

Nuevamente, Bactssa se adjudica las operaciones con una inversión de u$s13,4 millones e incluye una Grúa Móvil que, al vencimiento de este decreto pasará a manos de la AGP.

Es precisamente, a partir de este contrato que los abogados de Bactssa interpretan que la sociedad tiene derecho al 20 % sobre los cinco años, lo que resulta un año adicional y la igualaría a lo resuelto por El Ministerio de Transporte de llevar las concesiones al 15 de mayo del 2022 y no al mismo mes pero del año próximo.

Es importante destacar que en el caso de las ampliaciones de TRP y T4 no tienen prevista la inyección de fondos adicionales y que se igualan las tarifas de Bactssa, que son mayores precisamente por el proceso de inversiones que mantuvo en los años anteriores.