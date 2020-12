Van a buscar la Sputnik V: el Gobierno mandará un avión a mediados de la semana próxima aunque no se sabe cuántas traerá

El aparato volará directo a Moscú y contará con una capacidad en bodega de 16 toneladas. Putin declaró que la vacuna no es recomendable para mayores de 60

Sputnik V, la vacuna rusa contra el coronavirus, finalmente aterrizará en la Argentina a fines de la próxima semana. Así lo indicaron a iProfesional fuentes ligadas a la operación de traslado, quienes señalaron que el traslado de las dosis será por avión previo vuelo directo -de casi 18 horas- a Moscú. El despegue desde Buenos Aires ocurrirá entre el martes 22 y el miércoles 23. Todo el proceso de ida y vuelta, junto con la carga de los recipientes de las vacunas, demandará una operación del orden de las 40 horas.

Este movimiento se articulará con la estrategia diseñada por el Ministerio de Salud para iniciar la vacunación de forma inmediata. Las primeras dosis de Sputnik V serán aplicadas a personal de salud, docentes, fuerzas de seguridad y personas mayores a los 65 años. Vale remarcar que la aplicación no será obligatoria aunque sí gratuita.

La distribución de las dosis correrá por cuenta de las Fuerzas Armadas y sólo en la provincia de Buenos Aires se activarán al menos 300 puntos de vacunación en simultáneo. Las obras sociales IOMA y PAMI serán de la partida.

Cada territorio provincial definirá su propia campaña aunque siempre en sintonía con la cartera que encabeza Ginés González García. Hospitales y centros de salud funcionarán como bases de inoculación aunque se evalúa la posibilidad de que también se realicen aplicaciones en algunas escuelas.

Para la refrigeración, aparte de las instalaciones de los centros de salud, también se negocia incluir a las cadenas de frigoríficos y, como trascendió, incluso a algunas compañías dueñas de grupos de heladerías.

Según pudo saber iProfesional, el avión que destinará el Gobierno para la búsqueda de la vacuna será un A-330 de Aerolíneas Argentinas con capacidad de carga en bodega de 16 toneladas.

"A diferencia de lo que fue la operación especial a China, no habrá adecuación de la aeronave a modo carguero. Irá todo en bodega", informaron otras fuentes. Se desconoce aún cuántas serán las dosis que volarán hacia Buenos Aires.

La decisión de ir a buscar la vacuna rompe con las definiciones del mismo González García, quien hace escasos días dio a entender que no se cumpliría con la intención de Alberto Fernández de comenzar las aplicaciones en diciembre por "variables difíciles como las dificultades con los aviones".

La posibilidad del viaje a cumplir la próxima semana tira abajo, también, la idea instalada entre varios equipos del Gobierno de que la vacunación con Sputnik V recién iba a comenzar en enero. Una vez más, los cambios en el rumbo sanitario que plantea el oficialismo se dan a fuerza de volantazos.

Personal de salud y seguridad, docentes y mayores de 65 años serán los primeros en acceder a la vacuna.

Todo esto ocurre mientras en el resto del continente comienzan a cerrarse los acuerdos para activar las aplicaciones en estos días. Estados Unidos y Canadá comenzaron a aplicar la vacuna de Pfizer y BioNtech el lunes pasado, en una campaña que tuvo su preámbulo en el arribo de dosis provenientes de Europa durante el fin de semana.

En tanto, México viene de aprobar el uso de emergencia de la opción del mismo laboratorio. Y Chile avanzó con una decisión similar durante la jornada del miércoles.

En cuanto a Brasil, el país vecino también trata con Pfizer y Eduardo Pazuello, titular del área de Salud doméstico, afirmó que se está muy cerca de abrochar el contrato para la provisión de dosis.

La vacuna en cuestión empezó a ser aplicada en Reino Unido el martes de la semana pasada y ese mismo día el gobierno brasileño anunció un principio de acuerdo con la farmacéutica para comprar 70 millones de dosis de vacunas.

Ni Putin se la da

Lo particular de este avance con la vacuna rusa es que ocurre en momentos en que Vladimir Putin, máxima autoridad en Rusia, acaba de declarar que aún recibió su dosis porque Sputnik V no es recomendable para mayores de 60 años.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el jefe del Kremlin.

El líder ruso señaló que la vacuna no es recomendable para mayores de 60 años.

Explicó que la vacuna que se emplea en la campaña de vacunación el país sólo está aprobada para un determinado grupo de edad, en concreto de 18 a 60 años: "A la gente como yo la vacuna todavía no llega", dijo el líder ruso, que el 7 octubre pasado cumplió 68 años.

Según declaraciones que reproduce Bloomberg, algunos insumos necesarios para fabricar la vacuna escasean, por lo que la producción se encuentra también demorada.