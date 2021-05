Atender en la vereda o cerrar: las inmobiliarias quedan "nocaut" con las nuevas medidas y peligran las operaciones

La decisión del Gobierno de restringir la actividad económica vuelve a paralizar al sector. Compraventa y alquileres entran en fase de suspenso

Otro golpe de nocaut para las inmobiliarias. Afectados gravemente por una compraventa paralizada y una reducción fuerte en la oferta de propiedades volcadas al mercado del alquiler, los comercializadores vuelven a ingresar en zona de tempestad a partir del cierre de la economía impulsado ahora por el Gobierno.

En el sector vuelven a predominar la incertidumbre y el nerviosismo. Ocurre que las inmobiliarias "remaron" fuertemente para poder adaptarse al contexto de restricciones establecido hasta este fin de semana. El endurecimiento de las medidas para desalentar la circulación que se activará el sábado representa para los actores un desafío que los tomó de sorpresa.

"No hay claridad real respecto de lo que viene", dijo a iProfesional Marta Liotto, vicepresidenta de CUCICBA, la organización que nuclea a los corredores inmobiliarios de la Ciudad. "Lo dispuesto por los próximos 9 días, aunque no implica la obligación de cerrar, nos pone en esa situación porque en la práctica no podemos operar sin la atención en los locales", agregó.

"Si queremos seguir trabajando, se nos empuja a atender en las veredas. Es algo insólito. Llegar a la oficina y hablar con los interesados, cerrar operaciones, puertas hacia afuera. De forma indirecta lo que se está estableciendo es una imposibilidad de llevar a cabo la actividad con normalidad. Y el resultado de eso es una parálisis de las operaciones", señaló.

El parate que impulsa el Gobierno, afirman en el sector inmobiliario, redundará en un freno total en los trámites de escrituraciones que se venían llevando a cabo, congelará las tratativas en torno a los contratos de alquiler e, incluso, desactivará las mudanzas programadas. En síntesis: el movimiento del rubro quedará reducido a un nivel cercano a 0.

"Las escrituras que se estaban promoviendo entrarán ahora en un impasse. Todas las fechas tendrán que ser reprogramadas. Lo mismo corre para los contratos de alquiler. El corredor inmobiliario deberá apelar a toda su habilidad para aplazar los tiempos y pasar el cierre de las operaciones para más adelante", expresó Liotto.

El nuevo cierre obliga a los comercializador a trasladar para más adelante la firma de contratos y escrituras.

Desde Migliorisi Propiedades su socio gerente, Diego Migliorisi, definió al estadio que viene como "una nueva complicación" y sostuvo ante iProfesional que la parálisis en las inmobiliarias y los organismos de la actividad "generará una burocracia posterior que dilatará acuerdos y contratos".

"Hay operaciones que demanda la lectura y revisión de expedientes, la entrega de certificados. Todo eso entra en situación de demora. Esta es la vuelta de la Fase 1 pero con cierta idea de que habrá un final en algún momento", sentenció.

Complicada la construcción

José Rozados es CEO de Reporte Inmobiliario. En diálogo con iProfesional, el experto comentó que las nuevas medidas que implementará el oficialismo alejarán nuevamente la posibilidad de mostrar propiedades y todas las actividades físicas que son típicas en la compraventa de unidades.

"Las inmobiliarias tendrán que volver a recurrir a las fotos y los videos para exhibir un inmueble. Las nuevas restricciones dañan las expectativas. Se genera un contexto que aleja a los inversores", afirmó.

Las nuevas restricciones paralizarán por completo los proyectos en desarrollo.

Rozados sostuvo que lo dispuesto para los próximos 9 días también afecta duramente al desarrollo inmobiliario y la construcción. "Hoy quienes tienen obras en marcha están viendo cómo preparan todo para que el proyecto persista estando cerrado durante el lapso establecido por el Gobierno", comentó.

"El contexto que viene generará pérdidas económicas y complicará los proyectos ya en desarrollo. Se perderán materiales, muchos constructores sufrirán complicaciones con los insumos que tienen cierto tiempo para ser utilizados. En definitiva, un nuevo dolor de cabeza para el sector", agregó.

El especialista sostuvo que "estas horas del viernes son de apuro para los constructores" dado el cierre inminente. "Hay obras en instancias de excavación, proyectos que dependen de demoliciones que se estaban haciendo. Todo esto abre interrogantes sobre cómo seguir y obliga a muchas empresas del sector a destinar más fondos sólo para mantener los emprendimientos hasta que se pueda volver a trabajar", concluyó.